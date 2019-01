Adrian | l' accusa contro Celentano di razzismo sui napoletani | come ha insultato Napoli

Zlatan Ibrahimovic - l'accusa contro Adriano Galliani : 'Dovevo andare al Psg - mi tradì' : 'Io al Psg? Galliani mi tradì'. In un estratto del nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic 'Io sono il calcio', in edicola oggi con 'Fuorigioco' de La Gazzetta dello Sport, il fenomeno svedese rivela come si sentì quando l' allora ad del Milan Adriano Galliani lo cedette al Psg: 'Mi disse: 'Non hai niente di cui preoccuparti Ibra, non ti cederemo'. Alcune ...