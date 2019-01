Adrian | ascolti boom per Celentano La trama e quando vedere la seconda puntata

Celentano non batte Celentano - gli ascolti non decollano per Adrian : com'è andato il suo ritorno : Altissime erano le aspettative legate al ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 e altrettanto importanti quelle sulla serie animata ' Adrian ' che ieri 21 gennaio ha totalmente diviso il pubblico in ...

Grandi ascolti ieri per la prima puntata di Adrian : 6 milioni di spettatori : ieri sera è andata in onda la prima puntata di Adrian, la serie animata ideata, elaborata e diretta da Adriano Celentano. La serie evento è stata presentata all'interno di uno show dal vivo, in diretta dal teatro Camploy di Verona. La storia è iniziata con la fuga di prigione di Adrian (Celentano da giovane). La vicenda è ambientata in un periodo in cui il popolo è costretto all'omologazione da una dittatura corrotta. Adrian è solo un ...

Ascolti TV | Lunedì 21 gennaio 2019. Parte moscio Adrian (21.92%-19.07%) battuto da La Compagnia del Cigno (21.36%) : Adrian Nella serata di ieri, Lunedì 21 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 – la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Adrian, con Adriano Celentano, ha raccolto davanti al video 5.997.000 spettatori pari al 21.9% di share, nel segmento Aspettando Adrian in onda dalle 21.41 alle 22.12, e 4.544.000 spettatori pari al 19.1% con il cartone ...

