9-1-1 Anticipazioni episodi 22 gennaio | la luna piena incombe ad un passo dal gran finale

'La compagnia del cigno' - Anticipazioni episodi 7 e 8 : conflitti fra Domenico e Barbara : Procede senza sosta il successo della nuova serie tv, targata Rai, "La compagnia del cigno", con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Lunedì 21 gennaio, infatti, verrà trasmessa in prime time su Rai 1 la quarta puntata della serie, nella quale verranno mandati in onda gli episodi 7 e 8, rispettivamente intitolati "Insieme" e "La notte di Matteo". Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate su Matteo, che sarà costretto a ...

Gli ultimi episodi di SWAT sbarcano su Rai2 con Hondo impegnato tra minacce e morti : Anticipazioni 19 e 26 gennaio : Dopo oltre un mese di attesa gli ultimi episodi di SWAT sbarcano su Rai2 per chiudere in bellezza questa prima stagione. La prima serata si dividerà tra NCIS Los Angeles e la squadra di Hondo al grido di "mai fermarsi" almeno secondo quanto si può vedere e sentire nel promo italiano postato dalla pagina ufficiale della seconda rete Rai e che potete trovare in fondo all'articolo. Secondo le prime anticipazioni sembra che la tv pubblica ...

Cast e personaggi dei nuovi episodi di Non Uccidere su Rai Premium da sabato 19 gennaio : Anticipazioni e programmazione : Cast e personaggi dei nuovi episodi di Non Uccidere sbarcano su Rai Premium, in prima visione assoluta ogni sabato dal 19 gennaio alle 21.20, per il finale del crime ideato da Claudio Corbucci con protagonista Miriam Leone. Dopo il debutto in streaming su RaiPlay lo scorso dicembre, l'ultima parte di Non Uccidere arriva anche in tv ma non trova spazio sulle prime tre reti Rai, finendo relegato al sabato sera su Rai Premium, il canale ...

Anticipazioni La Compagnia del Cigno : volano gli ascolti - trama episodio lunedì prossimo : La Compagnia del Cigno continua a conquistare gli italiani riuscendo a raggiungere ottimi ascolti settimana dopo settimana. La terza puntata, trasmessa ieri 14 gennaio su Rai 1, non ha deluso le aspettative, confermandosi il programma più visto della serata. La fiction con Anna Valle, Michele Bravi e Alessio Boni ha totalizzato 5.584.000 spettatori pari al 24.5% di share, attestandosi ben al di sopra de Lo stagista Inaspettato. Il film di Canale ...

Soli due episodi di Grey's Anatomy 14 su La7 - dal tumore di Amelia alla scelta di Riggs : Anticipazioni del 14 e 21 gennaio : Se il sesto è un episodio piuttosto a se stante nell'economia della trama di questa stagione, il settimo è invece un episodio speciale, il numero 300 della serie, che attraverso tre sosia e tante ...

Soli due episodi di Grey’s Anatomy 14 su La7 - dal tumore di Amelia alla scelta di Riggs : Anticipazioni del 14 e 21 gennaio : Da questa settimana si assesta a Soli due episodi a settimana l'appuntamento con Grey's Anatomy 14 su La7, in prima visione in chiaro dopo la messa in onda in anteprima esclusiva lo scorso anno su FoxLife. La quattordicesima stagione ha debuttato lo scorso 7 gennaio con i primi 3 episodi, la doppia première e il terzo dedicato al tumore di Amelia Shepherd, ma dal 14 gennaio La7 trasmetterà solo due episodi di Grey's Anatomy 14 in prima tv, ...

Anticipazioni Una Vita : oggi non va in onda - doppio episodio domenica 13 gennaio : È un periodo d'oro quello che sta attraversando la telenovela Una Vita, amata più che mai dai telespettatori di Canale 5. Gli ascolti continuano a mantenersi più che buoni e ad attestarsi poco al di sotto dei tre milioni di appassionati (meglio de Il Segreto). Per questo Mediaset ha deciso di concedere ampio spazio alle vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38: oltre alla programmazione proseguita per tutte le vacanze di Natale, è stata ...

THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni episodi 11 gennaio : Paola Perego si "scontra" con Shaun Murphy : The GOOD DOCTOR torna in onda oggi, venerdì 11 gennaio, su Raidue: Un altro me, La mela verde e Vita nuova i titoli degli episodi.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 - episodi 3 e 4 : i sospetti della suora su Gabriele : La fiction Che Dio ci aiuti è tornata di nuovo in onda su Raiuno. Da questa settimana, infatti, è cominciata la messa in onda delle nuove puntate di questa quinta stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena e di grandi novità che riguarderanno un po' tutti i protagonisti della serie che vede tra le sue protagoniste l'amatissima Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Cosa succederà nel corso della seconda puntata in onda il 17 ...

Nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 in Italia a febbraio 2019 : data del ritorno - Anticipazioni e programmazione : Se su ABC il ritorno del medical drama è fissato per il 17 gennaio, il pubblico nostrano dovrà aspettare poco più di un mese da quella data per vedere la seconda parte di Grey's Anatomy 15 in Italia. Come sempre, a trasmettere la serie in anteprima assoluta sarà FoxLife (canale 114 di Sky) e lo farà a partire da lunedì 25 febbraio, quando Grey's Anatomy 15 tornerà in onda con la première di metà stagione. La programmazione Italiana della ...

Il Segreto su Canale 5 : Anticipazioni degli episodi dal 6 all'11 gennaio : Grandi notizie per i fans de Il Segreto, ambientato a Puente Viejo, in quanto a partire dal mese di gennaio 2019 sarà trasmesso da Canale 5 anche di domenica, con orario 16:35-17:25, a conferma del grande successo di questo sceneggiato nel nostro paese. Sono molti i colpi di teatro che ci aspettano anche durante questa stagione. Rivelazioni su Il Segreto dal 6 all'11 gennaio: Fernando non riesce a conquistare Julieta Uriarte Fernando si ...

The Good Doctor/ Anticipazioni 4 gennaio : la trama dei tre episodi in onda questa sera : The Good Doctor, Anticipazioni 4 gennaio, Raidue: Scelte difficili, Soltanto la verità e Incidenti di percorso sono gli episodi della serata.

Fortitude 4 ci sarà? Il finale della terza stagione su Sky Atlantic il 2 gennaio : Anticipazioni ultimo episodio : Fortitude 4 ci sarà oppure no? Questa è la domanda che i fan della serie si fanno oggi in attesa di vedere il finale della terza stagione in onda oggi, 2 gennaio, su Sky Atlantic. La sinossi ufficiale per l'ultimo episodio di stasera recita: "Dan Anderssen (interpretato da Richard Dormer) è ormai in una spirale fuori controllo mentre Annie Burgess (Brigid Zengeni) sulle sue tracce insieme ad Eric Odegard (Björn Hlynur Haraldsson). Nel ...