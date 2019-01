ilfattoquotidiano

: Washington, giovani sostenitori di Trump ‘sfottono’ l’anziano nativo americano: “Non siamo razzisti”. Il video divi… - ilfattovideo : Washington, giovani sostenitori di Trump ‘sfottono’ l’anziano nativo americano: “Non siamo razzisti”. Il video divi… - Cascavel47 : Washington, giovani sostenitori di Trump ‘sfottono’ l’anziano nativo americano: “Non siamo razzisti”. Il video divi… - TenenteMallamo : Stavo dormendo...sento sirene come nei cazzo film americani...quelle di 2 o 3 tipi. È finita. Torno a dormire. Sper… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il 18 gennaio in rete ha iniziato a circolare un video che ha totalizzato milioni di click in pochi giorni. Un gruppo didi(li si riconosce dal berretto con lo slogan “make america great again”) accerchia un anziano, Nathan Phillips, che sta intonando canti tradizionali accompagnati dal suono di un tamburello in segno di protesta. Iridono, battono le mani e ballano. Ad un certo punto uno di loro, Nick Sandmann, alunno di una scuola cattolica si piazza a pochi centimetri dall’anziano e lo guarda sorridendo mentre questo continua a cantare.Il gesto di sfida del giovane viene stigmatizzato da gran parte dell’opinione pubblica, che lo ha bollato come una grave mancanza di rispetto, un atto di bullismo.La scuola cattolica frequentata dal giovane ha promesso di investigare sulla faccenda e la diocesi di ...