Wall Street attesa in rosso su timori per economia globale

Wall Street chiusa per Martin Luther King Day : Wall Street oggi rimarrà chiusa per il Martin Luther King Day. Le contrattazioni riprenderanno regolarmente domani.

Verso pace USA-Cina. Wall Street festeggia : Sul fronte macroeconomico, a gennaio, gli statunitensi si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto a un mese prima, raggiungendo i livelli minimi dall'ottobre 2016 e deludendo le attese ...

Wall Street accelera - svolta nelle trattative commerciali Usa-Cina : Secondo la stampa Usa, Pechino ha mostrato apertura a un maxi aumento delle importazioni di beni prodotti negli Stati Uniti. Il Dow Jones ha reagito con un balzo in avanti. Intanto in Europa, il Ftse Mib si era portato ai massimi da tre mesi e solamente da inizio anno il saldo positivo è pari al 7,5%...

Netflix va giù a Wall Street - ricavi deludenti : Composto ribasso per Netflix , in flessione dell'1,69% sui valori precedenti. A pesare sulle azioni sono i dati sul fatturato che hanno deluso gli analisti. Gli utili trimestrali, invece, hanno ...

Assassinio a Wall Street…quattro chiacchiere sul mercato finanziario. Chi sono i principali sospettati? Il 2018 è stato uno dei peggiori negli ultimi 30 anni : Metti una sera cena e, tra un risotto tartufato e un pollo al curry, si gioca a “I dieci piccoli indiani”. La situazione attuale dei mercati sembra l’incipit di un giallo di Agatha Christie: c’è stato un delitto e ci sono i principali sospettati. Al posto di Nigger Island siamo invece in una splendida casa che si affaccia sul Castello Sforzesco. Anfitrione e commensali preferiscono mantenere l’anonimato. Il gioco comincia mentre il cameriere in ...

Wall Street apre in rialzo - Dj +0 - 71% : ANSA, - WASHINGTON, 18 GEN - Apertura in rialzo per Wall Street con il Dow Jones che guadagna lo 0,71%, il Nasdaq lo 0,69% e l'indice S&P500 lo 0,68%.

Wall Street positiva su speranze accordo USA-Cina : Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street sostenuta dalla nuova ventata di ottimismo sul fronte delle trattative tra Stati Uniti e Cina sul tema dei dazi . Tra gli indici statunitensi, il Dow ...

L'altra faccia di «America first!» : Wall Street mai così cara rispetto al resto delle azioni mondiali : Wall Street MAI così 'cara' Differenza fra il premio al rischio applicato sull'azionario Usa e al resto del mondo. Dati in %., Thomson Reuters, Robeco, La situazione appare diametralmente opposta a ...

Wall Street chiude in rialzo sperando in negoziati Usa-Cina : New York, 17 gen., askanews, - Wall Street ha archiviato in rialzo una seduta particolarmente volatile. Gli indici avevano iniziato gli scambi in calo per poi riprendersi gradualmente. Oltre un'ora ...

Wall Street ostaggio di trimestrali e commercio : Intanto, il Beige Book della Federal Reserve , il rapporto sullo stato dell'economia americana, ha evidenziato che la crescita a stelle e strisce resta "solida" anche se emergono alcuni segnali di ...

Wall Street debole. Focus sulle trimestrali : ... anche se hanno deluso i risultati di Morgan Stanley Intanto, il Beige Book della Federal Reserve , il rapporto sullo stato dell'economia americana, ha evidenziato che la crescita a stelle e strisce ...

Due hacker hanno venduto per anni dati in anteprima sulle società quotate a Wall Street : Young male thief stealing data from computer Mentre i servizi finanziari e le compagnie di tutto il mondo si affidano in modo sempre più esclusivo alla rete, gli stati e le aziende si pongono sempre con maggiore frequenza il problema della cybersecurity. L’ultimo caso di attacco informatico arriva dagli Stati Uniti, dove due hacker già identificati avrebbero avuto accesso per anni al database della Security and exchanges commission (Sec), ...

Morto John Bogle - leggenda di Wall Street : invento il fondo Vanguard : Addio a John Bogle, leggenda di Wall Street. Il fondatore del fondo Vanguard è Morto a 89 anni. Lo riporta il Philadelphia Inquirer citando la famiglia di Bogle. La causa del decesso è stato un tumore.

Morto John Bogle - leggenda di Wall Street : invento il fondo Vanguard : Addio a John Bogle, leggenda di Wall Street. Il fondatore del fondo Vanguard è Morto a 89 anni. Lo riporta il Philadelphia Inquirer citando la famiglia di Bogle. La causa del decesso è stato un tumore.