Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA FLAMINIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRAN PARTE SCORREVOLE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; RALLENTAMENTI A SEGUTO DI LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA; TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO SOSTENUTO INVECE SULLA PONTINA DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI. NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI. NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULEL PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, DOVE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICATO IL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E COLOMBO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLE CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E COLOMBO. TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DAL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO IN INTERNA CHE CREA CODE TRA TIBURTINA E LA RUSTICA PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA SALARIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 18.50 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE E RALLAENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TOR VERGATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA TUSCOLANA E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18 | 15
Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18:15 (Di lunedì 21 gennaio 2019) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A91 E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA A91 E AURELIA; SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA; SULLA CASSIA PERMANGONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE OCCORSO ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE IN DIREZIONE Roma, E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; CODE INVECE SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE IN DIREZIONE CENTRO; FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI ...
romadailynews
zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #21-01-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 18… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 18:15', su #spreaker… -
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