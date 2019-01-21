Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 16 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO SOSTENUTO INVECE SULLA PONTINA DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI. NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI. NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULEL PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, DOVE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICATO IL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E COLOMBO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLE CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E COLOMBO. TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DAL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO IN INTERNA CHE CREA CODE TRA TIBURTINA E LA RUSTICA PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA SALARIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 18.50 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE E RALLAENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TOR VERGATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA TUSCOLANA E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E VIA DI SETTEBAGNI MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E VIA DI SETTEBAGNI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN ENTRATA A Roma CODE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E VIA DI SETTEBAGNI CIRCOLazioNE REGOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA VIA APPIA CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN VIGORE LO STOP ALLA CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PERTANTO NON POTRANNO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA E DIESEL FINO A ...