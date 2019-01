Vi racconto una serata tra gli iscritti del Pd Sì | c’è molto da ridere o da piangere

Il racconto choc di Andrea : "Soffrivo di una malattia rara" : La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. E a darla è proprio il diretto interessato. Andrea Dal Corso , infatti, ha rivelato di soffrire di una malattia rara: la Sindrome di Raynaud. Andrea ...

Napoli - il racconto choc della donna : ?«Io - al guinzaglio del mio cane - il mio ex peggio di una bestia» : Due occhi grandi e scuri, un corpo minuto e la voglia di tornare a vivere. La storia di Stella, nome di fantasia, ridotta in un letto d?ospedale, comincia con tre parole. ?Non...

Inter-Napoli - in un audio il racconto di un ultras : “C’era uno a terra morto - gli interisti ci hanno chiesto una tregua” : Un audio “senza censure” che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 dicembre scorso, a seguito dei quali è morto un altro ultras, Daniele Belardinelli, è stato acquisito dagli investigatori che indagano sull’episodio. L’audio era circolato nel pomeriggio di venerdì su un sito degli ultras napoletani, dove però alcuni nomi dei ...

'Atalanta - torniamo insieme'. Intervista a Cristiano Doni : il racconto di una carriera : Fanno sport? 'Il piccolo è iscritto a una scuola calcio, la grande fa nuoto sincronizzato'. E Cristiano Doni, invece, gioca ancora? 'Mi diverto in un torneo a 7 con amici: la squadra si chiama BiDoni.

"Atalanta - torniamo insieme". Intervista a Cristiano Doni : il racconto di una carriera : Doni, che ci fa a Bergamo: è in vacanza? Scusi, perché questa smorfia ironica? «Qui ci vivo e ci ho sempre vissuto». Ma come, non si era trasferito a Maiorca? «Queste sono le cazzate dei mass media, una delle tante dette su di me. Secondo alcuni avevo venduto tutto, secondo altri ero fuggito in Bras

Uomini e Donne - il racconto choc di Claudio e Ginevra da Cuba : «Urla fortissime - una ragazza non respirava» : 'Stanotte grande spavento ragazzi' . Comincia così il racconto choc pubblicato da Claudio D'Angelo , tronista di Uomini e Donne in vacanza a Cuba con Ginevra Pisani . 'Alle 2 circa ore locali abbiamo ...

Igor Il Russo scrive a una giornalista : “racconto la verità sugli omicidi in cambio di 2.500 euro” : Norbert Feher, alias Igor Il Russo, ha scritto una lettera a una giornalista spagnola garantendole che, in cambio di 2.500 euro, racconterà tutti i particolari sugli omicidi commessi e la sua fuga in Spagna.Continua a leggere

Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta - il racconto di alcuni testimoni : “una persona incappucciata è salita su un cubo e…” : alcuni testimoni raccontano che a causare la Tragedia sia stata una persona incappucciata salita su un cubo per spruzzare spray urticante Una persona incappucciata che sarebbe salita su un ‘cubo’ e avrebbe spruzzato uno spray e forse lanciato qualcos’altro. Sarebbe questo il racconto di diversi ragazzi presenti ieri sera alla discoteca ‘Lanterna Azzurra‘ di Corinaldo. Immediatamente dopo, secondo i testimoni, ...

Brutto incidente per Michele Bravi - morta una donna nell’impatto : il racconto del cantante : Michele Bravi racconta in un’intervista del Brutto incidente che l’ha visto coinvolto a Milano e nel cui impatto è morta una donna “Sono giorni di profondo dolore. Questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”. Così Michele Bravi racconta dell’incidente che l’ha visto coinvolto mentre si trovava a bordo di una BMW noleggiata in car sharing. ...

Sesso e disabilità - vi racconto cosa ho fatto con una prostituta. E cosa ho capito : E va bene ragazze (e anche voi ragazzi) vi accontenterò: dopo l’ultimo post più d’una di voi mi ha chiesto ulteriori dettagli sull’esperienza a luci rosse. Quindi non vi resta altro che allacciare le cinture e si riparte alla volta del peccaminoso, che penetreremo ancor più in profondità: rimetto i panni di quel vecchio sporcaccione di Charles Bukowski e facciamo ritorno in Svizzera, la patria del cioccolato, della puntualità e delle case chiuse ...