Vettel | Ferrari | il 2019 grande sfida L' obiettivo è chiaro

Race of Champions – Seb - attenzione! Il giovane Schumi asfalta Vettel - ma il ferrarista è da applausi : “diventerà una stella” [VIDEO] : Sebastian Vettel battuto dal giovane Mick Schumacher alla Race of Champions: le parole del ferrarista per il figlio del sette volte campione del mondo Un fine settimana appassionante per il giovane Mick Schumacher, fresco della firma di contratto con la Ferrari Driver Academy. Il giovane pilota tedesco, figlio del sette volte campione del mondo Michael, ha partecipato alla Race of Champions, al fianco di Sebastian Vettel. Se nella prima ...

Ferrari - Mick Schumacher batte Sebastian Vettel : In una gara esibizione il 19enne figlio di Michael l'ha spuntata sul primo pilota di Maranello. Il video della sfida

F1 – Hamilton - che schiaffo alla Ferrari : “Vettel il mio avversario più agguerrito? Farei attenzione alla Red Bull” : Lewis Hamilton studia gli avversari per la prossima stagione: Vettel e la Ferrari saranno un pericolo, ma i miglioramenti della Red Bull non sono da sottovalutare Mancano ancora diverse settimane al 17 marzo, avvio della prossima stagione di F1, ma Lewis Hamilton, da grande campione qual è, ha già iniziato ad analizzare le situazioni dei propri avversari. Il pilota britannico, in una recete itnervista rilasciata al sito della F1, ha ...

F1 - Tavoni : 'La chiave del futuro Ferrari passa da Vettel' : Questo suo nuovo ruolo implica, tra le altre cose, il mantenimento delle relazioni con altre squadre, la politica sportiva e le relazione con Liberty Media, il proprietario della F1 da un punto di ...

F1 - Ferrari - Vettel a un bivio : vittoria o separazione nel 2020? : ... infatti, la Scuderia di Maranello potrebbe valutare delle alternative da affiancare a Charles Leclerc, decidendo di chiudere anticipatamente il contratto col quattro volte Campione del Mondo. ...

Formula 1 - il progetto Ferrari 2019 : via al countdown per conoscere la monoposto di Vettel e Leclerc : Un cantiere nel cantiere. A un mese dalla presentazione della nuova Ferrari a Maranello si lavora su più fronti: all'interno del Reparto Corse infatti il progetto 670 sta crescendo nei tempi. E mentre ...

F1 Ferrari - Leclerc : «Fiero di correre con Vettel» : MARANELLO - Nell'anno del suo debutto in Formula 1, con la scuderia Alfa Romeo Sauber, Charles Leclerc ha saputo cogliere l'occasione, disputando un'ottima stagione chiusa con 39 punti e il 13° posto ...

F1 Ferrari - Vettel : «Simulatore fondamentale - risolveremo presto» : MARANELLO - Nel 2018, grazie al grande lavoro al simulatore di Antonio Giovinazzi e Daniil Kvyat, la Ferrari è riuscita a fare grandi progressi in pista. Quest'anno entrambi i piloti hanno trovato una ...

F1 - Luciano Burti : “La Ferrari non ha fatto abbastanza per alleggerire la pressione su Sebastian Vettel” : Nel corso di una lunga intervista al sito Autosport.com ha detto la sua sulla situazione in casa Ferrari della stagione appena conclusa anche Luciano Burti, ex pilota brasiliano in Jaguar e Prost ai tempi della Formula Uno ma, soprattutto, ex test-driver della scuderia di Maranello. E, come potrete ampiamente rendervi conto, non sono parole di circostanza o “al miele”. Secondo il nativo di San Paolo, attuale commentatore della F1 per ...

F1 - il 2019 della verità per la Ferrari. Maurizio Arrivabene e Sebastian Vettel non possono più sbagliare… : Undici anni senza un titolo piloti, e dieci senza un titolo costruttori, rappresentato un digiuno notevole. Figuriamoci in casa Ferrari. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen trionfava a livello personale al termine di un Gran Premio del Brasile da batticuore, mentre dodici mesi più tardi, al termine della gara di Interlagos (ancor più emozionante, se possibile) le lacrime di Felipe Massa venivano mitigate dal titolo per la scuderia, che riuscì ad ...

F1 - Bernie Ecclestone difende Sebastian Vettel : “La Ferrari non lo ha supportato” : Il Mondiale 2018 di Formula Uno fa parte già dell’album dei ricordi e le analisi sul suo svolgimento, in questo periodo di pausa, si sprecano. Tutti, o quasi, hanno fornito la loro chiave di lettura sul nuovo trionfo della Mercedes e del britannico Lewis Hamilton e sul fallimento della Ferrari e del tedesco Sebastian Vettel. Le critiche nei confronti del quattro volte iridato non sono mancate, ritenuto il principale responsabile del target ...

Sebastian Vettel - la lettera in italiano alla Ferrari in vista del 2019 : Una cosa inusuale, segno del suo momento di carriera difficile, ma anche dell'attaccamento che nutre per la Ferrari. A poche ore dal Natale e durante la pausa per le vacanze, Sebastian Vettel ha preso "carta e penna" e scritto una lettera, in italiano, alla scuderia di Maranello: un messaggio di aff

