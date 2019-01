Venezia | Forza Nuova | no a nuova moschea a Marghera

Venezia - a una cena poliglotta si presenta così : “Forza Napoli sempre” : A una cena per un amico serbo Venerdì sera eravamo a una cena . Si festeggiava un nostro amico serbo che è diventato in questi giorni cittadino italiano; le battute su chi glielo avesse fatto fare si sono sprecate. Gli invitati sembravano un trattato vivente contro la Lega. C’erano dei Venezia ni, due irlandesi, un serbo, un croato, una statunitense, una messicana, due francesi, una austriaca, una canadese, un calabrese e due napoletani. L’altro ...

Ad Arnault il Cipriani di Venezia Lvmh rafforza la presa sugli hotel : Il colosso del lusso Lvmh continua lo shopping a livello globale e sborsa 3,2 miliardi di dollari per mettere le mani anche su Belmond, gruppo specializzato in alberghi e viaggi (via treno e nave) di altissima gamma, rafforzando così la sua presenza nel mondo dell'hotellerie Segui su affaritaliani.it