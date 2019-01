Vela – Rinviato il Trofeo Gaetano Martinelli a causa del poco vento nel golfo di Napoli

sportfair

: Poco vento nel golfo di Napoli, rinviato il #Trofeo Gaetano Martinelli. La #regata velica organizzata dal Club Naut… - PressMareItalia : Poco vento nel golfo di Napoli, rinviato il #Trofeo Gaetano Martinelli. La #regata velica organizzata dal Club Naut… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Tropponeldiilneldiil. La regata velica organizzata dal Club Nautico della, quinto appuntamento del Campionato Invernale did’altura deldi2018-19, non s’è disputata: troppo debole ilsul campo di regata, il CdR ha ordinato agli equipaggi di rientrare nel porticciolo di Santa Lucia. Ilsarà recuperato in una data in calendario. Prossimo appuntamento con il Campionato Invernale di, domenica 17 febbraio al Circolo Nautico Torre del Greco con ilCittà Torre del Greco.L'articoloildelneldiSPORTFAIR.