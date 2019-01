Ariana Grande : il nuovo singolo '7 rings' accUsato di doppio plagio : Il nuovo singolo di Ariana Grande "7 Rings" ha debuttato il 18 gennaio con un video musicale tutto rosa, diamanti e champagne diretto dalla regista Hannah Lux Davis ed è già un successo. Numero 1 nelle itunes charts di più di 78 paesi (tra cui l'Italia in cui in questo momento è al sesto posto) , 5.2 milioni di streams su spotify nelle prime 24 ore e 51 milioni di views su youtube in soli tre giorni. Ariana Grande accusata di plagio Ma sono ...

Usa - accUsato di omicidio trascorre 45 anni in carcere - ma è innocente : lo Stato nega il risarcimento : Condannato all'ergastolo per un omicidio che non aveva mai commesso e sbattuto in galera a 26 anni come il peggiore dei criminali, senza speranza alcuna di riabbracciare da uomo libero la moglie e i ...

Francesco Chiofalo accUsato di aver detto bugie sulla malattia : 'Basta con questo odio' : Piovono pesanti critiche e accuse nei confronti di Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island che come ben saprete in queste settimane ha confessato pubblicamente di aver scoperto di avere un tumore e si è sottoposto ad una delicatissima operazione chirurgica al cervello per poterlo asportare. Dopo il servizio trasmesso ieri sera nel corso della puntata de Le Iene in onda su Italia 1, Francesco è stato sommerso dalle critiche in ...

Francesco Chiofalo - accUsato di mentire sul tumore - chiarisce : 'Ero confuso' : Francesco Chiofalo, dopo aver comunicato a tutta la community di Instagram di avere un tumore al cervello, è piombato al centro del gossip. Il dramma di un ragazzo si è trasformato nel palcoscenico degli haters, i quali non hanno esitato a mettere in evidenza alcune incongruenze in merito al racconto di Francesco. Il ragazzo, infatti, è stato accusato di mentire sul tumore, per questo motivo, a distanza di tempo, ha deciso di chiarire tutta la ...

L’opposizione dello Zimbabwe ha accUsato il governo di avere fatto arrestare diversi attivisti - deputati e sindacalisti : In Zimbabwe, l’opposizione ha accusato il governo del presidente Emmerson Mnangagwa di avere fatto arrestare molti oppositori e quattro deputati durante la repressione che è seguita alle violente proteste dei giorni scorsi per il rincaro del carburante. Nelson Chamisa, leader del

Francesco Chiofalo accUsato di aver mentito sul tumore : la verità di Lenticchio : Nonostante l'intervento di Francesco Chiofalo sia andato per il meglio, nelle ultime ore ciò che sta prendendo più rilevanza in merito a tutta la situazione che ha coinvolto l'ex volto di Temptation ...

Milano - arrestato un 26enne accUsato di aver travolto e ucciso il tassista “Zulu15” : È stato arrestato l’automobilista ritenuto responsabile di aver travolto e ucciso il 13 gennaio sulla provinciale Milano-Meda Eugenio Fumagalli, il tassista 47enne che si era fermato per soccorrere una giovane coppia all’altezza dello svincolo di Binzago, in Brianza. A comunicare l’arresto dell’uomo, accusato di fuga e omissione di soccorso, è stata la questura di Milano. L’incidente era avvenuto intorno alle 3.30, ...

Salone del libro di Torino - chiUsa l’inchiesta per 29 indagati. Anche Piero Fassino : è accUsato di turbativa d’asta : La procura non ha perdonato niente, neAnche la presunta truffa di due dipendenti per ottenere buoni pasto per un valore di 780 euro circa. Un episodio che, di fronte agli altri, è minimo. Ma c’è Anche questa ipotesi di reato nell’avviso di conclusione dell’inchiesta sulla gestione del Salone del libro di Torino, negli ultimi anni della presidenza di Rolando Picchioni e poi quella di Giovanna Milella. Ventinove sono gli indagati tra i quali ...

Che sta succedendo a R Kelly - accUsato di abusi e sfruttamento sessuale : (foto: Getty Images) Sono ormai diversi decenni che R Kelly, il rapper famoso per hit come I Believe I Can Fly, è oggetto di diverse controversie e accuse di abusi e sfruttamento sessuale, che ora sono tornate alla ribalta per una nuova docuserie appena andata in onda negli Stati Uniti, Surviving R Kelly. I primi problemi per il cantante erano sorti attorno ai primi anni Duemila: alcuni giornali riportarono il fatto che nel 1994 il musicista ...

Fine della corsa imminente per il gioco mobile di Westworld accUsato di aver copiato Fallout Shelter : Come segnala Eurogamer.net, l titolo mobile di Warner Bros basato sullo show sci-fi di HBO Westworld sta per chiudere poche settimane dopo la "risoluzione amichevole" della causa del 2018 in cui Bethesda accusò il gioco di essere uno "sfacciato imbroglio" e una copia di Fallout Shelter.Westworld mobile, che è stato lanciato lo scorso marzo, somigliava abbastanza a Fallout Shelter e non è stato di aiuto che entrambi i titoli siano stati ...

Cristiano Ronaldo accUsato di stupro - la ex incontra l avvocato di Mayorga 'Ho prove compromettenti' : ROMA - Potrebbe complicarsi la posizione di Cristiano Ronaldo in merito alle accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga , la ragazza statunitense che ritiene di essere stata violentata in un hotel ...

Ecco Hencha Voigt - la compagna di Aurier : il calciatore accUsato di aggressione [FOTO] : 1/7 Foto Instagram ...

Francesco Chiofalo accUsato di aver malmenato Selvaggia - lei sbotta : 'Ora la verità' : Da un po' di giorni a questa parte non si sta facendo altro che parlare di una questione che riguarda due ex concorrenti di Temptation Island. Francesco Chiofalo è stato accusato di aver "picchiato" la sua ex fidanzata Selvaggia e lei, dopo le accuse per aver mostrato poco interesse per la malattia che ha colpito il suo ex, ha deciso di sbottare e sui social ha detto: "Ora è il caso di far voce alla verità!" Il fidanzato Luca svela che Francesco ...

Black Mirror : Bandersnatch accUsato di violazione di copyright : Da quando ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 28 dicembre, si sta molto parlando di Black Mirror: Bandersnatch. Il film speciale della serie di Charlie Brooker e Annabel Jones, realizzato in modalità interattiva, ha infatti catturato l’attenzione degli spettatori che hanno potuto scegliere in quali direzioni far continuare la storia. Ora però emerge una notizia che potrebbe minare in qualche modo il successo dell’episodio ...