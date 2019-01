Uragano Mediterraneo gennaio 2019 | medicane in Italia | le regioni a rischio

termometropolitico

(Di lunedì 21 gennaio 2019)in, leDa lunedì 21a sabato 26moltene potranno essere interessate da maltempo. Previsti fonti venti sino a 120 km/h e nevicate abbondanti. Secondo quanto annunciato dai modelli fisico matematico di cui dà conto il sito specializzato ilmeteo.it l’sarà interessata da una specie di. In inglese mediterranean hurricane da cui il termine. Mesi fa avevamo parlato della possibilità dello stesso fenomeno in Grecia in questo nostro articolo., leL’arrivo del maltempo è confermato dalla protezione civile. Infatti sul sito nazionale si parla di “neve al Centro fino a quote basse e pioggia su Lazio e Campania” di allerta gialla su “Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, ...