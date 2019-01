Uomini e donne | Rossa Perrotta incinta | «L' ho scoperto per caso» Poi la corsa in

Tina Cipollari da Uomini e Donne a Rai2 : la battuta di Giovanni Ciacci : Uomini e Donne: Tina Cipollari e la battuta di Giovanni Ciacci oggi su Rai2 E’ stata in un certo senso ‘protagonista’, contemporaneamente, anche del programma in onda sulla concorrenza oggi Tina Cipollari: l’opinionista di Uomini e Donne è stata infatti menzionata a Detto Fatto, su Rai2, da Giovanni Ciacci e Bianca Guaccero, proprio mentre su Canale5 andava in onda una nuova puntata del programma pomeridiano condotto con ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari insulta Gemma Galgani. 'Sei una mummia ammuffita' : Scontro al calor bianco, nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 21 gennaio, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani . La dama, a suo dire stufa dei continui commenti dell'opinionista , ha deciso di ...

Anticipazioni Uomini e donne : in prima serata a febbraio ma senza Maria De Filippi : Uomini e donne è pronto per sbarcare in prime time su Canale 5. Le Anticipazioni rivelano che la popolare trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, dopo il consueto boom di ascolti in daytime, adesso si prepara anche per la prestigiosa serata della rete ammiraglia Mediaset. In programma, infatti, ci sono ben tre appuntamenti che vedremo in onda su Canale 5 a partire dal mese di febbraio e saranno dedicate alle scelte dei tronisti in ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Luigi Mastroianni va a riprendere Giorgia ma esce con Vale : Sta facendo discutere il trono di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne soprattutto perché è rimasto l’unico dei tre tronisti in lizza da fine agosto a essere ancora in alto mare e lontano da una scelta. Alcune talpe però l’avrebbero sorpreso in due diverse situazioni: la prima durante un’esterna al mare con la nuova corteggiatrice Valentina, e la seconda mentre era diretto a Catania a riprendere un’altra corteggiatrice scappata. Che intenzioni ha ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani processata in studio. Lacrime e fuga - sconcerto da Maria De Filippi : La puntata di oggi 21 gennaio del trono over di Uomini e Donne è all'insegna delle Lacrime . Dopo le vicende di Gemma Galgani e Rocco , le dame Pamela Barretta e Angela Di Iorio hanno pianto Lacrime ...

Pamela Barretta/ Uomini e donne - dura lite con Gianbattista : 'Stai zitto una volta!' - Trono Over - : Pamela Barretta, lacrime per Stefano e nuovo addio? Uomini e donne riparte dalle dichiarazioni della dama e dalle sue rivelazioni sul cavaliere

Uomini e Donne - Stefano vuole frequentare Pamela... ma conoscere anche Roberta : Roberta si è seduto al centro studio davanti ai tre cavalieri che sta frequentando: Riccardo, Stefano e Andrea.Con Stefano si è vista quella mattina a colazione, con Andrea un aperitivo e con Riccardo a cena. Pamela interviene: "E' un falso". Lui ribatte: "Te l'avevo detto quando ci siamo conosciuti". prosegui la letturaUomini e Donne, Stefano vuole frequentare Pamela... ma conoscere anche Roberta pubblicato su Gossipblog.it 21 gennaio ...

