Un seggio alla Camera lasciato vacante da M5s è andato al centrosinistra

Sardegna - elezioni suppletive alla Camera : il centrosinistra vince e sfila il seggio al M5s : Alle 23 seggi chiusi e affluenza ferma al 15,5%. Il candidato del M5s Luca Caschili chiama Andrea Frailis per complimentarsi della vittoria

Il PD ha un seggio in più alla Camera : Andrea Frailis ha vinto le elezioni suppletive a Cagliari, dove lo scorso marzo era stato eletto il velista Andrea Mura: l'affluenza è stata del 15,5 per cento

Pordenone : bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia - è grave : Tragedia sfiorata ieri, giorno dell'Epifania, a Piancavallo, piccola frazione turistica del comune di Aviano, in provincia di Pordenone, dove una bambina di soli 8 anni è caduta dalla seggiovia, dopo aver perso gli sci, che gli erano caduti di sotto. Non rendendosi conto della reale altezza alla quale si trovava, la bambina avrebbe deciso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di lasciarsi cadere in modo da andare a recuperare gli attrezzi ...

Piancavallo - bimba di 8 anni perde gli sci e cade dalla seggiovia : Non aveva probabilmente posizionato i propri sci correttamente sulla pedana preposta sulla seggiovia, la bambina triestina di 8 anni caduta ieri, domenica 6 gennaio 2019 circa alle 16, da un’altezza di 6 metri nel tentativo di recuperare gli sci, successivamente caduti a terra. L’incidente è avvenuto a Piancavallo, sull’impianto di risalita che porta al Sauc. Ne ha dato notizia Il Piccolo. Soccorsa dai carabinieri del nucleo sciatori di Aviano è ...

Perde gli sci - bambina di 8 anni vola dalla seggiovia per 6 metri : è grave : Una bambina di otto anni è rimasta ferita gravemente dopo essersi lasciata cadere dalla seggiovia che porta al Sauc, facendo un volo di circa sei metri, per recuperare gli sci che si erano sganciati ...

Perde gli sci - bimba di 8 anni cade dalla seggiovia per recuperarli : volo di 6 metri - è grave : L’incidente è avvenuto a Piancavallo, sull’impianto di risalita che porta al Sauc. La piccola è caduta sulla neve artificiale riportando un forte trauma cranico e ferite varie: trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Udine, non sarebbe comunque in pericolo di vita.Continua a leggere