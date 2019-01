Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 18 | 10

TAGGIA - PENSIONATA UCCISA A COLPI DI ACCETTA : ARRESTATO IL FRATELLO/ Ultime Notizie - movente da chiarire : PENSIONATA UCCISA in casa a COLPI di ACCETTA: sospetti sul FRATELLO. Ultime notizie, il delitto dopo una violente lite, indagano i carabinieri.

Concorsi scuola e assunzioni docenti Ultime Notizie - Bussetti : ‘Porte aperte ai giovani laureati’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di reclutamento docenti e di Concorsi, sottolineando, ancora una volta, come si potrà ottenere la cattedra di ruolo solo ed esclusivamente tramite i Concorsi. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità, Bussetti ribadisce che, attraverso la Legge di Bilancio 2019, il Governo Conte ha aperto le porte della scuola ‘ai giovani laureati che vogliono ...

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno I migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno sono ad oggi il 155 l’anno scorso erano stati 2730 oggi a prendere dai dati del Viminale che fa anche capire che tu non tutti sani e salvi E riportati indietro il 393 immigrati recuperati dalla guardia costiera Libica nella giornata di ieri la ...

Infortunio Zapata/ Ultime Notizie Milan : problema alla coscia destra durante la sfida col Genoa : Infortunio Zapata, Ultime notizie Milan: fastidio alla coscia destra per il colombiano, sostituito al 12' durante la sfida col Genoa.

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno torna 300 milioni fondo imu-tasi che Nella Manovra era stato ridotto ma 90 di 110 milioni necessari per recepire le richieste avanzate dai comuni arrivano da un taglio al fondo per il reddito di cittadinanza e scende a 5,89 miliardi quanto si legge in un emendamento al DL semplificazioni presentato dai relatori in commissione al Senato l’incremento ...

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la situazione finanziaria dell’Italia assieme a brexit è il primo. principali fattori di rischio globali indicati dal Fondo Monetario Internazionale nella versione aggiornata del World economic Outlook in Europa continua all’asta Faenza su brexit è il costo uso intreccio per rischi sovrani e rischi finanziari in Italia rimane una minaccia ha ...

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli con una mossa davvero insolita l’esercito israeliano ufficializza all’attacco contro obiettivi militari italiani in Siria intima alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele la dichiarazione arriva ore dopo il bombardamento aereo di urla situato nei pressi dell’ aeroporto internazionale di Damasco fino ad ora Israele non aveva ...

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli la discesa in campo in Sardegna debiti Nazionali come Di Maio Toninelli non è servita al Movimento 5 stelle a riconquistare Il seggio di Cagliari alla camera che saltano dalla maggioranza del governo giallo-verde all’opposizione di centro-sinistra il primo senza Nazionale rotante votassero solo 251000 elettori sardi ha dato un esito tutt’altro che scontato visto ...

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il Mercantile inviato dalla guardia costiera Libica sul luogo dove si trova il balcone difficoltà a circa 100 persone a bordo ha raggiunto la chiavetta e secondo me ha cominciato a imbarcare I migranti Al termine delle operazioni di soccorso, di charme a battente bandiera della Sierra Leone presumibilmente sarà rotta sulla Libia Dov’è il balcone era partito ...

Genova - incidente in Ansaldo Energia : morto operaio/ Ultime Notizie - colpito da materiale caduto da gru : Genova, incidente presso lo stabilimento Ansaldo Energia: morto operaio 35enne. Ultime notizie, colpito da materiale caduto da gru, indetto sciopero.

ISRAELE - RAID IN SIRIA : 'AVVERTIMENTO ALL'IRAN'/ Ultime Notizie - attaccati obiettivi militari di Damasco : Rais militare di ISRAELE in SIRIA nella notte: un avvertimento all'Iran. Ultime notizie: colpiti diversi obiettivi militari a Damasco.

Bimbo caduto nel pozzo in Spagna - Ultime Notizie - Sky TG24 - : I soccorritori hanno fatto sapere che non sarà possibile prima di martedì arrivare al punto in cui si ipotizza si trovi Julen. Al momento si sta completando la realizzazione del tunnel verticale, ...

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Un centinaio di migranti sul barcone in avaria sono stati soccorsi della Libia 50 miglia dalle coste imbarcati su un Cargo della sera alle ore saranno portati a Misurata forte il pressing di Palazzo Chigi per favorire all’intervento il Ministro dell’Interno Salvini Insiste con il porti chiusi si salvano le vite il ...