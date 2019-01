Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 09 | 10

LIBIA - BARCONE CON 100 MIGRANTI A BORDO : SOCCORSI NELLA NOTTE/ Ultime Notizie - cargo verso Misurata : Nuovo BARCONE in avaria con a BORDO 100 MIGRANTI a poche miglia dalle coste della LIBIA: cargo inviato dalla guardia costiera verso Misurata.

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie : si complica la pista Tchouameni - piace Zapata ma costa caro! : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Aurelien Tchouameni piace molto, ma occhio a Torino e Sampdoria. Duvan Zapata nel mirino, ma costa sempre di più.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - spunta la pazza idea Zapata per l'attacco : Calciomercato Roma, Ultime notizie: in attacco spunta l'idea Duvan Zapata, ma attenzione all'Inter che lo segue da tempo. Sfuma Julian Weigl

Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione è stato un week-end segnato da nuove storie drammatiche di immigrazione dopo le 170 vittime due naufragi ieri l’allarme si è levato da un barcone in avaria in mezzo al mar Mediterraneo stiamo congelando avrebbero raccontato alcune persone a bordo attraverso telefonate raccolte d’allarme von stiamo congelando è ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Salvini attacca “Cgil non di sinistra” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Salvini attacca “Cgil non di sinistra” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano il post Quota 100. Con l’introduzione della misura di pensione anticipata e del reddito di cittadinanza, il governo ha attuato le promesse fatte nella scorsa primavera, seppur con diverse modifiche anche sostanziali rispetto all’impianto originario. Tuttavia il risultato piace a diversi lavoratori che sui ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie - il Napoli dice di no per Diawara e si complica anche Carrasco : Calciomercato Milan, Ultime notizie: tramonta l'ipotesi Yannick Ferreira Carrasco, mentre il Napoli avrebbe detto di no per il prestito di Amadou Diawara.

Calciomercato Juventus/ Ultime Notizie - spunta l'idea Sancho del Dortmund : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri osservano attentamente Sancho del Borussia Dortmund. Marko Pjaca diviso tra Genoa e Fiorentina.

SPAGNA - BIMBO NEL POZZO : ROCCIA BLOCCA TRIVELLA/ Ultime Notizie : sempre meno speranze di salvare Julen : SPAGNA, il piccolo Julen caduto nel POZZO: soccorritori al lavoro ma speranze sempre più ridotte. Ultime notizie, sale l'ansia per le sorti del BIMBO.

Pensioni Ultime Notizie : domanda Quota 100 già in scadenza. La data : Pensioni ultime notizie: domanda Quota 100 già in scadenza. La data Scadenza domanda Quota 100 a gennaio Con il decreto che deve ancora uscire, i tempi per la domanda di Quota 100 rischiano di diventare veramente stretti. Si parla infatti di presentare la domanda già entro fine gennaio se si vuole uscire a luglio. Un altro ostacolo, insomma, per i dipendenti pubblici, già con qualche finestra di uscita in meno rispetto ai dipendenti privati. ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 solo parziale - Salvini cambia idea : Pensioni ultime notizie: Quota 100 solo parziale, Salvini cambia idea Quota 100 nel 2019, Salvini cambia versione Da un lato la volontà di proseguire nell’ ottica di una Quota 100 integrale, senza limiti né paletti. Dall’ altro il dovere di scongiurare un esodo di massa da specifici settori chiave professionali, come quello della scuola e della sanità. Quota 100 sarà senza troppi paletti (fatta eccezione per i 38 anni di ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Salvini ‘stop al sequestro Fornero’ : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Salvini ‘stop al sequestro Fornero’ Salvini ancora contro la Riforma Fornero Sulle Pensioni ultime notizie gravitano attorno a Quota 100, misura della quale si attende di conoscere i dettagli. Nel frattempo l’Ufficio parlamentare di bilancio ha diffuso delle stime che alzano di molto l’asticella delle risorse da stanziare nel caso in cui tutti i potenziali beneficiari accedessero a questa soluzione di ...

Omicidio Stefania Crotti Ultime Notizie : la donna uccisa a martellate dall'amante del marito - Ultime Notizie Flash : Omicidio Stefania Crotti Ultime Notizie: la donna uccisa a martellate dall'amante del marito. Ecco cosa sarebbe successo

Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 20 gennaio in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura Io non sono stato non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani che con i loro guadagni investono in armi e droga e delle UMG che non rispettano regole e ordini lo scrive su Facebook il Ministro dell’Interno Matteo Salvini il giorno dopo i ...