Ultime Notizie Roma del 21-01-2019 ore 07 | 10

Pensioni Ultime Notizie : domanda Quota 100 già in scadenza. La data : Pensioni ultime notizie: domanda Quota 100 già in scadenza. La data Scadenza domanda Quota 100 a gennaio Con il decreto che deve ancora uscire, i tempi per la domanda di Quota 100 rischiano di diventare veramente stretti. Si parla infatti di presentare la domanda già entro fine gennaio se si vuole uscire a luglio. Un altro ostacolo, insomma, per i dipendenti pubblici, già con qualche finestra di uscita in meno rispetto ai dipendenti privati. ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 solo parziale - Salvini cambia idea : Pensioni ultime notizie: Quota 100 solo parziale, Salvini cambia idea Quota 100 nel 2019, Salvini cambia versione Da un lato la volontà di proseguire nell’ ottica di una Quota 100 integrale, senza limiti né paletti. Dall’ altro il dovere di scongiurare un esodo di massa da specifici settori chiave professionali, come quello della scuola e della sanità. Quota 100 sarà senza troppi paletti (fatta eccezione per i 38 anni di ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Salvini ‘stop al sequestro Fornero’ : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Salvini ‘stop al sequestro Fornero’ Salvini ancora contro la Riforma Fornero Sulle Pensioni ultime notizie gravitano attorno a Quota 100, misura della quale si attende di conoscere i dettagli. Nel frattempo l’Ufficio parlamentare di bilancio ha diffuso delle stime che alzano di molto l’asticella delle risorse da stanziare nel caso in cui tutti i potenziali beneficiari accedessero a questa soluzione di ...

Omicidio Stefania Crotti Ultime Notizie : la donna uccisa a martellate dall'amante del marito - Ultime Notizie Flash : Omicidio Stefania Crotti Ultime Notizie: la donna uccisa a martellate dall'amante del marito. Ecco cosa sarebbe successo

Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 20 gennaio in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura Io non sono stato non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani che con i loro guadagni investono in armi e droga e delle UMG che non rispettano regole e ordini lo scrive su Facebook il Ministro dell’Interno Matteo Salvini il giorno dopo i ...

Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 20 gennaio in studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura Io non sono stato non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani che con i loro guadagni investono in armi e droga e delle UMG che non rispettano regole e ordini lo scrive su Facebook il Ministro dell’Interno Matteo Salvini il giorno dopo i ...

Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno urne aperte a Cagliari in altri 7 comuni dell’hinterland per eleggere il sostituto dell’ex deputato del MoVimento 5 Stelle Andrea Mura dismesso sito del Movimento dopo le polemiche sulle assenze a Montecitorio si vota Tina alle 23:00 subito dopo ci sarà lo scrutinio delle schede per i partiti soprattutto in ...

Ancona - bomba day : pericolo cessato/ Ultime Notizie - prefetto 'attività andata a buon fine' : bomba day ad Ancona: pericolo cessato. Ultime notizie, 12mila evacuati posso fare ritorno a casa, le parole del prefetto al termine dell'operazione.

Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno migranti in apertura Io non sono stato non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani che con i loro guadagni investono in armi e droga e delle venerdì che non rispettano regole e ordini lo scrive su Facebook il Ministro dell’Interno Matteo Salvini il giorno dopo i due nuovi naufraghi nel Mediterraneo che hanno fatto circa 170 ...

Stefania Crotti - uccisa dall'ex amante del marito/ Ultime Notizie - l'assassina 'Ma non l'ho bruciata io' : Stefania Crotti, uccisa dall'ex amante del marito/ Ultime notizie, l'assassina, durante l'interrogatorio, ha aggiunto: "Non l'ho bruciata io"

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : brillantante al posto dell'acqua - 28enne in coma - 20 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Strage in mare; Morte del tunisino, la solidarietà di Salvini con la polizia , 20 gennaio 2019, .

BOMBA DAY AD ANCONA/ Ultime Notizie - 12mila gli evacuati - è polemica 'Un'esagerazione - è spropositato' : BOMBA day ad ANCONA/ Ultime notizie, 12mila gli evacuati, è polemica fra i residenti della zona rossa: "Un'esagerazione, è spropositato"

Ultime Notizie Roma del 20-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi studio profondo dolore e sconcerto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 170 migranti annegati in due distinti naufragi in poche ore nel Mediterraneo in quel mare si giocheranno partite decisive per il destino del pianeta detto il capo dello Stato Salvini torna ad attaccare Leo Energy l’altro vicepremier Di Maio dice basta con le lacrime di ...

Bomba day Ancona : disinnesco ordigno bellico/ Ultime Notizie - 12mila evacuati : pronti i droni anti sciacalli : Ancona, 'Bomba Day' per disinnesco ordigno Seconda Guerra Mondiale: 12mila evacuati, gli appelli del Comune e i droni anti-sciacalli. Ultime notizie