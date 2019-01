Trivelle | stop di due anni Ma prosecuzione della produzione per chi ha già avviato la

Trivelle - compromesso Lega-M5s nel Dl Semplificazioni : “Avanti la produzione - stop di 2 anni alla ricerca” : Proroga delle concessioni di coltivazione in essere, ma stop per un massimo di due anni (e non più di sei mesi) dei permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi. E’ questa, secondo il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, la soluzione di compromesso individuata dalla maggioranza sulle Trivelle. La questione che opponeva Cinquestelle e Lega sarebbe stata risolta con una riformulazione dell’emendamento al dl Semplificazioni a prima ...

FI : no a stop Trivelle dopo scossa Adriatico : Bologna – Forza Italia stoppa i 5 stelle, che dopo la scossa di lunedi’ notte a Ravenna hanno chiesto la sospensione delle concessioni per le trivelle nell’area adriatica. “Nel rispetto dell’ambiente lo sviluppo deve andare avanti: i pozzi sfruttati devono essere riempiti o con acqua o con carbonati”, affermano capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli ed il capogruppo di Forza Italia a Ravenna ...

Nuovo scontro nel governo sulle Trivelle - la Lega contro lo stop : “Paese deve andare avanti” : Si apre un Nuovo fronte di tensione nel governo: stavolta tema dello scontro è la questione delle trivelle. Il sottosegretario all'Ambiente di fede leghista, Vannia Gava, sostiene che lo stop alle trivellazioni sia sbagliato: " Il nostro paese deve andare avanti e non indietro". Scettico anche Salvini: "Dire di no a decine di chilometri dalla costa non mi sembra buono".Continua a leggere

Tav e Trivelle - maggioranza in ordine sparso. Lega contro gli stop - sabato in piazza a Torino. Referendum? : Il ministro Toninelli annuncia che l'analisi costi-benefici è arrivata ma servirà qualche giorno per il confronto tra alleati. L'ipotesi di bocciatura non piace a Salvini pronto al voto popolare -

Trivelle - Lega 'Sbagliato stop - Paese deve andare avanti'. Pd 'Si metta d accordo con il ministro Costa' : Cronaca Trivelle in mare, così il governo ha ignorato il 'no' della Puglia. I Verdi: "Andremo in procura"

Trivelle - sottosegretario della Lega : 'Sbagliato lo stop alle autorizzazioni' : Questo Paese ha bisogno di una vera politica energetica che non puo' dipendere dall'acquisto dall'estero perché questo, oltre a portare costi sulle bollette dei cittadini, ci rende anche estremamente ...

Trivelle. Gava - Lega - : sbagliato lo stop - paese deve andare avanti : Questo paese ha bisogno di una vera politica energetica che non puo' dipendere dall'acquisto dall'estero perche' questo, oltre a portare costi sulle bollette dei cittadini, ci rende anche ...

Trivelle - Lega contro lo stop : “Il Paese deve andare avanti”. M5s : “Italia fragile. Il Carroccio diceva di essere a favore” : La Lega è contraria allo stop alle Trivelle voluto del Movimento 5 stelle. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il M5s ha infatti presentato un emendamento al decreto Semplificazioni per bloccare 36 autorizzazioni. Un intervento che però non piace al Carroccio. “Il Paese deve andare avanti”, ha detto la sottosegretaria Vannia Gava. E così pure il senatore leghista Paolo Arrigoni, già accusato di essere la “manina” che ...

Trivelle - Lega contro lo stop : “Il Paese deve andare avanti”. M5s : “Siamo contrari. L’Italia è fragile” : La Lega è contraria allo stop alle Trivelle voluto del Movimento 5 stelle. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il M5s ha infatti presentato un emendamento al decreto Semplificazioni per bloccare nuove autorizzazioni. Un intervento che però non piace al Carroccio. “Il Paese deve andare avanti”, ha detto la sottosegretaria Vannia Gava. E così pure il senatore leghista Paolo Arrigoni, già accusato di essere la “manina” che ...

Trivelle - Costa : “Fiducioso nel voto in Parlamento sull’emendamento per lo stop” : Sulla questione Trivelle “c’è l’emendamento che dovrebbe andare in Semplificazioni, che va in conversione il 7-8 febbraio, e io sono fiducioso che venga votato dal Parlamento”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa a margine di un incontro con le mamme no-Pfas oggi alla Camera. Sulle Trivelle “io non sono mai d’accordo – sottolinea Costa – intanto va fatto un piano aree e un lavoro che ...

Il fronte «eco» del M5s : prima mazzata alla Tav. Stop anche alle Trivelle : A tre giorni dalla manifestazione dei Sì Tav a Torino, arriva al ministero delle Infrastrutture l'analisi costi benefici sull'alta velocità Torino-Lione. Una "bozza preliminare", ora sotto la lente della struttura tecnica del Mit per "un vaglio di conformità", fanno sapere fonti dello stesso ministero. Ma contenente, secondo indiscrezioni, un giudizio negativo sull'opera, atteso viste le note posizioni contrarie dei membri della commissione che ...

Tav : consegnata a governo analisi costi-benefici. Trivelle : emendamento per stop permessi Ionio : Il presidente della commissione di esperti Marco Ponti non si sbilancia sull'esito, in attesa che il ministro Toninelli renda pubblico il dossier - E' stata consegnata oggi al governo l'analisi costi-...

Mise : emendamento su stop Trivelle Ionio : 17.20 Pronto l'emendamento 'blocca-trivelle' al Decreto Semplificazioni. E' prevista, per un "termine massimo di tre anni", la sospensione dei "permessi di prospezione e di ricerca già rilasciati, nonché i procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di coltivazione di idrocarburi". Lo annuncia il Mise. "Grazie a tale moratoria, sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti, compresi i tre ...

Trivelle nello Ionio - c'è lo stop. Emendamento Mise : bloccate 36 autorizzazioni : Intervento nel Dl Semplificazioni, presentato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico Davide Crippa. Tav, il professor Ponti: "Consegnata al governo l'analisi costi-benefici"