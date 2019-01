Tribunale Modica | maggioranza | Non accettiamo lezioni da Medica

Medica : "L'amministrazione contro la riapertura del Tribunale di Modica" : Dopo la bocciatura dell'ordine del giorno sul tribunale di Modica da parte della maggioranza in consiglio, il M5S interviene duro

Giunta delibera : Inps e Agenzia Entrate all'ex Tribunale di Modica : La Giunta comunale di Modica ha deliberato per la cessione in comodato d'uso del piano terra del Palazzo di Giustizia ad Inps ed Agenzia delle Entrate