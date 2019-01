blogo

Tria: 'Sbagliato pensare a manovra correttiva. I nostri conti non corrono pericoli'

(Di martedì 22 gennaio 2019)Il ministro dell'Economia Giovannioggi ha parlato con i giornalisti al termine dell'Eurogruppo, nel corso del quale, come spesso succede, si è intrattenuto a lungo con il commissario agli Affari Europei Pierre Moscovici.ha detto:"Bisogna lavorare per la crescita in questo momento, attuare la, e soprattutto lavorare a fondo per far ripartire gli investimenti pubblici, tutte le opere pubbliche, quelle bloccate, quelle che devono iniziare, è un compito importante non si può più filosofeggiare su questo"Poi ha aggiunto che il momento è difficile e questo "contrasta con l'idea che bisogna fare politiche restrittive". Ha inoltre sottolineato che èsostenere che l'Italia dovràa unae ha spiegato:"I nostri conti pubblici non corrono alcun pericolo, prima di tutto perché il quadro di finanza pubblica è stimato su una crescita ...