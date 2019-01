Tria - sbagliato dire manovra correttiva : Ovviamente monitoriamo come va la finanza pubblica, ma il rallentamento maggiore del previsto non comporta di per sé alcuna manovra correttiva ": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria al ...

Tria : l'Italia non è a rischio - rischio sono politiche Fmi. Sbagliato parlare di manovra correttiva : Ovviamente monitoriamo come va la finanza pubblica, ma il rallentamento maggiore del previsto non comporta di per sé alcuna manovra correttiva', ha poi aggiunto il ministro dell'Economia. 'Anche ...