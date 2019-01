Traffico Roma del 21-01-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA. INCIDENTE ANCHE IN INTERNA CON RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA. PER Traffico E INCIDENTE INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA. INCIDENTE ANCHE IN INTERNA CON RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA. PER Traffico E INCIDENTE INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. IN PIENO PASSO CON L’ORARIO DI PUNTA AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA PONTINA A VIA CASILINA. RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA APPIA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. AUMENTA IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI IN CARREGGIA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. IN INTERNA SI RALLENTA DA VIA NOMENTA A VIA CASILINA. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA ANCHE SULLA TANGEZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLO SVINCOLO DEL TRATTO ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI RALLENTA PER Traffico INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. A CAUSA DI UN INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA MARIO FANI IN DIREZIONE SALARIA. NEL QUARTIERE AURELIO ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019 ORE 16:15 RIPRISTINATA LA METRO A, PRECEDENTEMENTE INTERROTTA PER UN GUASTO FRA TERMINI E OTTAVIANO VERSO ANAGNINA. IL SERVIZIO È COMUNQUE RALLENTATO NELLA DIREZIONE INTERESSATA DAL GUASTO. RIATTIVATA ANCHE LA LINEA TRAM 2 TRA PIAZZA MANCINI E FLAMINIO, SOSPESA PER DIVERSI GIORNO A CAUSA DELLA MANCANZA DELL’ENERGIA ELETTRICA. IL SERVIZIO FUNZIONA ORA REGOLARMENTE SULL’INTERA TRATTA. CONTINUANO I LAVORI ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE,UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. PRUDENZA IN CITTÀ IN PIAZZA DI PORTA CAPENA PER UN INCIDENTE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LO STESSO MOTIVO ANCHE IN VIA DI BOCCEA VICINO IL CIVICO 561 IN DIREZIONE VIA DELLA STORTA. SEGNALIAMO UN ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO ALLE PORTE DI Roma EST INCIDENTE SULLA VIA VIA CASILINA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO DI GROTTE CELONI: IL Traffico È RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA BORGHESIANA. ALTRI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI ED IL GRA IN ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO ALLE PORTE DI Roma EST INCIDENTE SULLA VIA VIA CASILINA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO DI GROTTE CELONI: IL Traffico È RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA BORGHESIANA. ALTRI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI ED IL GRA IN ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico RALLENTATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE PALATINO IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO; RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO ANCHE SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO. ALL’AURELIO SI RALLENTA IN VIA ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico RALLENTATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE PALATINO IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO; RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO ANCHE SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO. ALL’AURELIO SI RALLENTA IN VIA ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIA DELLA VALLI.; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA. AL PINCIANO INCIDENTE ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIA DELLA VALLI.; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA. AL PINCIANO INCIDENTE ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICLE LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST :A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, MA ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO S.GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIA DELLA VALLI. AL PINCIANO INCIDENTE SU VIALE DEL MURO ...