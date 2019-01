Traffico Roma del 21-01-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO ALLE PORTE DI Roma EST INCIDENTE SULLA VIA VIA CASILINA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO DI GROTTE CELONI: IL Traffico È RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA BORGHESIANA. ALTRI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI ED IL GRA IN ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO ALLE PORTE DI Roma EST INCIDENTE SULLA VIA VIA CASILINA, AL DI FUORI DEL GRA, ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO DI GROTTE CELONI: IL Traffico È RALLENTATO IN DIREZIONE DELLA BORGHESIANA. ALTRI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI ED IL GRA IN ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico RALLENTATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE PALATINO IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO; RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO ANCHE SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO. ALL’AURELIO SI RALLENTA IN VIA ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico RALLENTATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE PALATINO IN DIREZIONE DI PONTE TESTACCIO; RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO ANCHE SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR IN DIREZIONE PONTE FLAMINIO. ALL’AURELIO SI RALLENTA IN VIA ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIA DELLA VALLI.; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA. AL PINCIANO INCIDENTE ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIA DELLA VALLI.; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA. AL PINCIANO INCIDENTE ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICLE LA SITUAZIONE SULLA TANG.EST :A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A CORSO FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, MA ANCHE IN DIREIZONE OPPOSTA, VERSO S.GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO A VIA DELLA VALLI. AL PINCIANO INCIDENTE SU VIALE DEL MURO ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ. INCOLONNAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO CON LA TANG.EST. VERSO IL CENTRO, E SINO AL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA SOSTENUTA LA CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ. INCOLONNAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO CON LA TANG.EST. VERSO IL CENTRO, E SINO AL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ. SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DLEL’A24 Roma-TERAMO DAL GRA ALLA ...

Traffico Roma del 21-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 21 GENNAIO 2019 ORE 07.20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… TRAFFCIO GIA’ INTENSO IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE CHE PORTANO AL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST PROBLEMI PER CH SI SPOSTA SULLA METRO A INTERROTTA PER ...

Traffico Roma del 20-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 19.20 DR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA TIBURTINA- L’ USCITA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 E POI SI RALLENTA CON CODE TRA LE USCITE CIAMPINO E RomaNINA; TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE E RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ NEI TRATTI ...

Traffico Roma del 20-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 18.20 DR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO LUNGO LA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE DA TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE CIAMPINO E RomaNINA, INTENSO POI IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI TA IN FILA DA PORTONACCIO VERSO ...

Traffico Roma del 20-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 20 GENNAIO 2019 ORE 17.20 DR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INIZIA AD ESSERE UN PO’ PIÙ INTENSO IL Traffico IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI COMMERCIALI DELLA CITTÀ, IN PARTICOLARE, AL MOMENTO, ABBIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE SALARIA E SETTEBAGNI, AD ALTEZZA DI PORTA DI Roma, TRAFFICATA ANCHE L’AREA CIRCOSTANTE INTENSO IL ...