Tokyo 2020 : Europa-Africa a Parma : ANSA, - Parma, 21 GEN - Sarà Parma a ospitare il prossimo mese di settembre il Girone Europa-Africa di baseball per accedere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sei Nazionali, cinque europee e un'africana, ...

Surf - Leonardo Fioravanti : “Penso spesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Voglio rappresentare l’Italia in quel contesto” : Leonardo Fioravanti e il sogno olimpico sono due aspetti strettamente legati. Il 21enne Surfista laziale, dopo una lunga ricorsa nel circuito delle Qualifying Series 2018, è riuscito ad ottenere la tanto agognata qualificazione al WSL World Tour 2019. Decisivi per lui i piazzamenti nelle tappe ad Ericeira (Portogallo), le semifinali ad Haleiwa (Hawaii) e soprattutto la vittoria in Martinica. Ora il target per il nativo di Cerveteri è quello di ...

Ginnastica artistica - Martina Rizzelli e un percorso da specialista verso Tokyo 2020. Le parallele il punto di forza : Nei giorni scorsi abbiamo parlato del nuovo sistema di qualificazione olimpica e delle inevitabili scelte tecniche che ne sono conseguite. Decidere se continuare a concentrarsi sull’all-around per poter puntare a far parte della squadra olimpica, oppure lavorare unicamente agli attrezzi di punta per tentare la qualificazione individuale attraverso le Coppe del Mondo, è indubbiamente la più importante fra queste. In Italia, al momento, è ...

Ginnastica artistica - il dilemma di Lara Mori verso Tokyo 2020 : priorità alla squadra o alla specialità? : A poco più di un anno dalle prossime Olimpiadi, diversamente da quanto succedeva in precedenza, il nuovo sistema di qualificazione olimpica chiede già agli atleti e ai loro tecnici di decidere se puntare ad essere un membro della squadra o se intraprendere il percorso da specialista. Il nuovo sistema, come abbiamo già detto, è un’arma a doppio taglio: decidere di focalizzare, o addirittura incentrare completamente, i propri allenamenti solo su ...

Tokyo 2020 - scandalo corruzione sul Comitato olimpico giapponese : accusato il presidente Takeda : Tsunekazu Takeda sarebbe al centro di un caso di corruzione legato alla candidatura vincente della capitale giapponese per la prossima edizione dei Giochi Un nuovo possibile scandalo legato all’assegnazione delle Olimpiadi rischia di deflagrare a circa un anno e mezzo dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stando a quanto scrive il quotidiano Le Monde il presidente del Comitato olimpico giapponese, Tsunekazu Takeda, sarebbe al centro di un ...

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Brabec vittorioso nella quarta tappa della Dakar 2019. Lisa Vittozzi dà spettacolo nel biathlon! Federica Pellegrini si ritirerà dopo Tokyo 2020 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sport (oggi giovedì 10 gennaio). Ci aspetta una giornata particolarmente ricca e avvincente, una sfilza di eventi da sicuramente in tempo reale senza perdersi nulla. Spicca la sprint femminile di Oberhof per quanto riguarda il biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del colpaccio, Fabio Fognini e Andreas Seppi inseguono le semifinali tra Auckland e Sydney, diversi italiani saranno ...

Nuoto - Federica Pellegrini : «A Tokyo 2020 terminerà la mia carriera» : MILANO - Si avvia alla conclusione la carriera di Federica Pellegrini. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nuotatrice azzurra terminerà un'epopea sportiva iniziata ad Atene 2004 nella quale ha ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari si scalda in vista della Coppa del Mondo. Parte la corsa a Tokyo 2020 : la trave con il corpo libero? : Il 2019 è appena iniziato, ma nelle palestre più importanti di tutto il mondo è presente già da qualche mese. Il 2019 infatti, non solo sarà l’anno della qualificazione olimpica, ma sancirà definitivamente il netto cambiamento di codice avvenuto nell’ultimo quadriennio, quello post Olimpiadi di Rio: le Coppe del Mondo sono diventate qualificanti, le squadre olimpiche possono essere formate solo da quattro ginnasti, ma esiste la possibilità per ...

Tokyo 2020 - le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni : Olanda, Belgio e Kenya saranno le avversarie dell'Italvolley femminile nel lungo cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Serbia, Australia e Camerun affronteranno gli azzurri. È stata ufficializzata oggi, infatti, la composizione dei dodici tornei di qualificazione Olimpica Intercontinentale in programma ad agosto, prima chance di qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020. Si comincerà con il torneo femminile (Pool F) in programma dal 2 al 4 ...

Volley femminile - analisi preolimpico : sarà Italia-Olanda per volare a Tokyo 2020. Azzurre contro la storica bestia nera : Dopo la fantastica medaglia d’argento conquistata ai Mondiali, l’Italia punta sempre più in alto e vuole essere assoluta protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il sogno è quello di salire sul podio a cinque cerchi per la prima volta nella nostra storia. La Nazionale, però, dovrà prima qualificarsi per i Giochi e la missione non sarà sicuramente delle più semplici: nulla di complicato e di impossibile ma staccare il pass per il ...