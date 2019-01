Tim - Elliott : cda proceda a creazione e separazione rete unica : Roma, 21 gen., askanews, - 'La decisione di AGCOM conferma che il progetto di Vivendi di mantenere l'intero capitale di NetCo in TIM non solo non crea valore per gli azionisti, ma è considerata ...

Tim - Elliott : deve procedere in tempi brevi a scorporo rete fissa : Il fondo attivista punta a una politica di cessioni, che include la separazione e possibile vendita di una quota della rete, anche per sostenere le quotazioni delle azioni in borsa.

Tim anticipa assemblea 29 marzo - scontro aperto Vivendi-Elliott : Si riaccende lo scontro sul futuro di Tim tra i francesi di Vivendi e il fondo americano Elliott. E sarà destinato a durare almeno fino alla prossima assemblea che si terrà il 29 marzo. Il cda ha deciso infatti di anticipare di 12 giorni, rispetto alla data prevista dell'11 aprile, l'incontro degli azionisti sul bilancio. Una scelta approvata dal board con il voto contrario dei consiglieri in quota Vivendi, che invece chiedevano un'assemblea ad ...

Tim - Vivendi accusa membri CdA Elliott di "perdere tempo". Fondo USA replica : Vivendi non è affatto contenta della decisione del Consiglio di Amministrazione di TIM , tenutosi oggi 14 gennaio 2019, di fissare l' assemblea dei soci il 29 marzo 2019 . Il gruppo francese, che ...

Tim - Vivendi accusa membri cda Elliott : Tattiche per pedere tempo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tim - Vivendi all'attacco di Elliott : "Vivendi considera deplorevoli le tattiche volte a perdere tempo utilizzate dai membri del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia , TIM, nominati da Elliott , che hanno deciso di rinviare l'...

Tim - scontro sull'assemblea : Elliott prende tempo e punta sul piano : Sale la tensione, si susseguono i contatti e le schermaglie. Si fa sempre più serrato il braccio di ferro tra Vivendi e il fondo statunitense Elliott , nel weekend decisivo in vista del Cda di Tim , ...

Tim - nuovo scontro Vivendi-Elliott : Si prospetta un cda molto combattuto per Tim, lunedì prossimo, 14 gennaio. Il board è convocato a Roma per decidere la data dell'assemblea chiesta dal socio Vivendi per cambiare 5 consiglieri, su 10, ...

Le accuse di Vivendi a Elliott Tim - esclusiva Affaritaliani.it : "Mentre dichiarava fortemente la propria indipendenza, questi (Fulvio Conti, ndr) in realtà agiva quale amministratore esecutivo orchestrando e guidando il 'golpe' allo scopo di sostituire Amos Genish". I francesi di Vivendi, soci nel capitale di Tim con il 23,9%, non usano nessun giro di parole nel motivare la richiesta di revoca Segui su Affaritaliani.it

Tim - verso lo scontro in assemblea Elliott-Vivendi schierano le truppe : Tre date per una decisione cruciale: il 21 dicembre, il 14 gennaio (la data più probabile) e il 17 gennaio sono in calendario le prossime riunioni del Cda di Telecom Italia che dovrà rispondere alla richiesta di Vivendi di convocare un'assemblea per rimuovere 5 consiglieri e nominare al loro posto altri 5 membri del board. Anche per evitare nuovi ricorsi in Tribunale ed eventuali azioni risarcitorie è probabile che ...

Tim - Vivendi sferra l'attacco a Elliott : Vivendi rompe gli indugi e parte all'attacco del fondo Elliott per riprendersi la governance di Tim. La società francese, azionista dell'ex-monopolista delle tlc italiane con il 23,9%, ha mandato una ...

Tim - Vivendi chiede l'assemblea per revocare i consiglieri Elliott : MILANO - Cambiano gli amministratori delegati, continua la battaglia per il controllo della Telecom. L'azionista francese di maggiroanza relativa, Vivendi, 'ha deciso di scrivere al Consiglio' di Tim '...

Tim - Vivendi chiede assemblea per nomina revisore e revoca amministratori Elliott : Vivendi torna all'attacco su Telecom Italia , che sollecita a nominare la nuova società di revisione e ripristinare una corretta governance . Il gruppo francese guidato da Vincent Bollorè, con una ...