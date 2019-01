Thom Yorke torna in Italia con cinque concerti fra il 16 e il 21 luglio

Thom Yorke in Italia per 5 concerti - da Barolo a Perugia e Roma : i prezzi dei biglietti in prevendita : Thom Yorke in Italia terrà cinque concerti in programma nell'estate 2019. Sono stati annunciati oggi, lunedì 21 gennaio, nuovi eventi di Thom Yorke attesi nella penisola quest'anno, cinque spettacoli nei principali festival estivi più prestigiosi. Cantautore, polistrumentista, compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno dei personaggi più influenti del nuovo millennio e tornerà in Italia da solista per presentare dal vivo ...

Thom Yorke : "I social sono il nuovo fascismo. La gente non si sente più responsabile per il proprio comportamento" : "La gente ha cambiato modo di pensare per colpa di internet e dei social network. È fascismo: ma non nel vecchio senso. Non è nemmeno reale ma non per questo è meno pericoloso: il nuovo fascismo è questo, è la gente non si sente più responsabile per il proprio comportamento". In un'intervista rilasciata a Repubblica, Thom Yorke parla di social network e dei riflessi negativi che il loro utilizzo ha avuto ...