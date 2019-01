The Crown 4 | Gillian Anderson sarà Margaret Thatcher

Gillian Anderson sarà Margaret Thatcher nella serie Netflix The Crown : ... con la chiusura degli impianti minerari, soprattutto al Nord, e la graduale de-regolamentazione dell'economia, soprattutto del settore finanziario. Margaret Thatcher è passata alla storia anche per ...

The Crown - Oliva Colman sempre più regale nelle nuove foto della terza stagione : La formula scelta per raccontare la storia della Regina Elisabetta II, del suo Regno, di un paese e un mondo intero in un periodo di forti cambiamenti è particolare e innovativa. Piuttosto che invecchiare gli attori ogni due stagioni ne vengono scelti di nuovi per interpretare le diverse fasi dell'età.Lo spettatore deve essere in grado di affezionarsi alle storie più che ai personaggi, vivere The Crown più per quello che racconta che per chi ...

Un veterano del Trono di Spade nel cast di The Crown 3 - quale ruolo per Charles Dance? : Continua ad arricchirsi di volti interessanti il cast di The Crown 3, in arrivo su Netflix nel 2019: la produzione ha aggiunto un attore di Game of Thrones ai protagonisti della terza stagione e si tratta di Charles Dance, che molti probabilmente ricorderanno per il suo lavoro nei panni di Tywin Lannister nella serie fantasy della HBO. L'attore ha firmato per un ruolo nella prossima stagione di The Crown, ma Netflix non ha ancora svelato chi ...

Prime anticipazioni su The Crown 3 dalla protagonista Olivia Colman - la nuova Regina Elisabetta della serie Netflix : Piccole anticipazioni su The Crown 3, perlopiù sui suoi personaggi e le storyline che li riguardano, sono arrivati direttamente da Olivia Colman, la nuova protagonista della serie Netflix, che torna sulla piattaforma con nuovi episodi e un cast tutto rinnovato per la prosecuzione del racconto nei decenni successivi a quelli raccontati nei primi due capitoli. La 44enne attrice britannica subentra al premio Emmy Claire Foy nella terza stagione ...

Un video dal set di The Crown 3 svela le riprese dell’investitura di Carlo come Principe di Galles : Continuano a pieno ritmo le riprese di The Crown 3, la nuova stagione della serie drammatica in costume che racconta le vicende della famiglia reale inglese a partire dalla sua longeva e temuta regina. Olivia Colman debutta in questa stagione nel ruolo di Elisabetta II, subentrando al premio Emmy Claire Foy che è stata onorata del prestigioso riconoscimento quest'anno proprio per la sua interpretazione della regina. Al suo fianco, debuttano ...

Le nuove foto di The Crown 3 mostrano il principe Carlo di Josh O’Connor e la regina di Olivia Colman : Le nuove foto di The Crown 3 regalano al pubblico un primo vero sguardo al principe Carlo interpretato da Josh O'Connor nella prossima stagione della serie storica di Netflix, oltre a fornire una nuova anteprima della regina d'Inghilterra interpretata da Olivia Colman. Immagini che destano la curiosità del pubblico soprattutto perché la serie si presenta con un cast completamente rinnovato per la sua terza stagione, le cui riprese sono ...