Terrorismo | Maria Fida Moro | “Denunciamo lo Stato per danni morali Brigatisti in giro

(Di lunedì 21 gennaio 2019) “Insieme a mio figlio Luca ho dato mandato al nostro legale, avvocato Valerio Vartolo, di intraprendere una serie di azioni legali nei confronti delloitaliano per iinnumerevoli ed ingiustificati,e materiali riguardanti il caso. Mentre exfacevano i vacanzieri inper il mondo noi vivevamo una solitaria agonia ad oggi lunga quarantuno anni”. È quanto dichiara, figlia primogenita di Aldoin un video diffuso su Youtube.“Loitaliano deve essere chiamato pesantemente in causa a rispondere delle proprie ‘inadempienze’ – aggiunge– Le vittime sembrano proprio non interessare allotranne che per qualche applauso nelle ricorrenze di rito. Lonon si è limitato a voltarci le spalle, ma ci ha trattato, nel migliore dei casi, con indifferente sufficienza. È ...