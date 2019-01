Tennis : Roger Federer e il ritorno al Roland Garros dal sapor d’addio : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer aveva stupito tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger ...

Roger - Rafa e Nole - i tre egoisti che si sono presi tutto il Tennis : E quindi: il conto che abbiamo fatto dividendo in ere tennistiche gli ultimi 30 anni non lascia spazio al dubbio di aver vissuto un periodo eccezionale nella storia di questo sport. Nell'epoca ...

Tennis : Nishikori finalista a Brisbane. Re Roger batte Zverev a Perth : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Il giapponese Kei Nishikori è il primo finalista del 'Brisbane International', torneo Atp 250 con un montepremi di 527.880 dollari in corso sui campi in cemento ...

Serena Williams contro Roger Federer - i grandi del Tennis di fronte per la prima volta : Roger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsRoger Federer e Serena WilliamsÈ rara nello sport la possibilità di vedere uomini e donne gareggiare insieme. Accade nell’equitazione, nei tuffi sincronizzati e poco ...

Tennis - Roger batte Serena e il selfie spopola : A riportare in equilibrio il confronto è stata proprio l'ex numero uno del mondo, che ha superato in rimonta Bencic per 4-6 6-4 6-3, rendendo così decisivo proprio il doppio misto, prima storica ...

Serena Williams VS Roger Fereder/ Alla Hopman Cup nel doppio misto lo scontro tra star del Tennis : vince il Re : Serena Williams VS Roger Federer: le star del tennis si incrociano nel doppio misto Alla Hopman Cup. E' il Re a trionfare con Bencic.

Tennis - Roger Federer : “Non sto pensando al mio futuro. Ora sono concentrato sul 2019” : Roger Federer sta regalando spettacolo nel corso della Hopman Cup 2019. Lo svizzero, impegnato nel torneo/esibizione riservato alle rappresentative nazionali, sta mettendo in mostra tutto il proprio talento, trascinando la selezione svizzera nella rassegna australiana. Sul cemento di Perth gli appassionati stanno ammirando un Roger in ottima forma che ha voluto chiarire anche alcuni aspetti legati al proprio futuro. Negli ultimi giorni, infatti, ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...

Tennis - Roger Federer non esclude il ritiro nel 2020 : “Non so se giocherò un altro anno - ne discuterò con il mio team” : Una notizia che potrebbe turbare gli appassionati di Tennis e i tifosi dello svizzero Roger Federer. Il fuoriclasse del Tennis mondiale, attualmente n.3 del ranking, sta pensando, forse per la prima volta, se continuare o meno nell’attività che tante gioie gli ha regalato: 20 Slam e 99 titoli in carriera sono cifre impressionati. Ed ecco che nel corso della Hopman Cup a Perth (Australia), torneo/esibizione a squadre funzionale alla ...

FEDERER SI RITIRA NEL 2020? / Tennis - Re Roger apre all'addio : 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione' : FEDERER si RITIRA nel 2020? Tennis, Re Roger apre all'addio: 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione'. Poi tranquillizza i fan...

Tennis - Roger Federer e l’ipotesi ritiro : “non so se ci sarà una stagione 2020” : Roger Federer sta pensando al ritiro, dopo l’annata 2019 prenderà una decisione importante per la sua immensa carriera Roger Federer è impegnato nella Hopman Cup in quel di Perth. Il campione svizzero, ha rilasciato un’intervista prima di un allenamento ai microfoni di SRF, nella quale lascia intendere l’ipotesi di un ritiro al termine dell’annata che sta per iniziare: “ho un’idea di quale sarà il mio planning ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...