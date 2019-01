Tempesta di Ghiaccio in Fortnite | guida alla Sfida Uccidi 100 Bruti del Ghiaccio

Fortnite : in arrivo la Tempesta di Ghiaccio e l'Isola si ricopre di neve : Nel corso di un evento live avvenuto nella giornata di ieri 19 gennaio alle ore 20:00, la Epic Games ha introdotto all'interno di Fortnite Battle Royale la Tempesta di Ghiaccio . In questo modo sono state confermate le indiscrezioni che erano circolate nelle scorse settimane e che erano state, indirettamente, confermate dalle informazioni scoperte dai cosiddetti dataminer all'interno della nuova versione 7.20 del famoso gioco. L'introduzione ...

Fortnite : l'evento Tempesta di Ghiaccio è iniziato - e fa piuttosto freddo : l'evento Tempesta di Ghiaccio ha avuto inizio, per cui sull'isola di Fortnite ha fatto ritorno il famigerato Re dei Ghiacci con tutti i suoi scagnozzi non-morti.Come riporta VG247, l'esplosione della Sfera ha infatti liberato il Re dei Ghiacci con la sua legione di Fiere, una serie di terrificanti quanto pericolose creature che dovremo fare fuori mentre scorrazziamo per l'isola in cerca di un riparo. l'evento ha avuto inizio con l'esplosione ...

Nuove sfide in Fortnite con Tempesta di Ghiaccio - come trovare i Demoni del Ghiaccio : È una settima stagione che non da tregua agli utenti quella di Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games si dimostra essere ancora una volta un titolo capace di rinnovarsi con grandissima costanza e frequenza, e proprio nelle ultime ore ha preso il via all'interno del gioco l'evento Tempesta di Ghiaccio, che ha portato il Re dei Ghiacci a calcare le lande innevate del gioco, con tutto il suo seguito Demoniaco pronto a rendere difficile la vita ...