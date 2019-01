Tav | Foietta commissario Torino-Lione | “Mai ricevuto dal Governo Di Battista ignobile

Tav - Foietta : "Referendum? Strumento serio - va usato con estrema ratio" : Agenzia Vista, Roma, 16 gennaio 2019 Tav Foietta Referendum Strumento serio va usato con estrema ratio In commissione Trasporti alla Camera dei Deputati l'audizione di Paolo Foietta, commissario ...

Paolo Foietta - commissario per la Tav : "Non ho mai parlato col Governo. Fermare il tunnel costa più che finirlo" : "Non ho mai parlato col Governo. Ho scritto 12 lettere via pec ma non ho avuto nessuna risposta, e' una cosa gravissima visto che sono il commissario e il mio interlocutore è il Governo. È una situazione paradossale". Lo ha detto Paolo Foietta, commissario straordinario di governo per la Tav, a margine dell'Audizione in Commissione Trasporti della Camera.Con "i tecnici No Tav, a differenza che con il governo, abbiamo un confronto ...

Tav. Toninelli : "E' uno spreco di denaro" - vediamo analisi costi-benefici. Foietta : "Va fatta" : Qualche giorno fa Riccardo Molinari, Capogruppo alla Camera del Carroccio ha auspicato, in linea con tutto il partito: "Speriamo prevalga la politica sull'analisi dei tecnici come è avvenuto per il ...

Tav - Foietta : “Referendum? Scelte siano tecniche - non popolari. L’opera è necessaria - Toninelli mi riceva” : “Il referendum è l’extrema ratio. Le Scelte sulle opere pubbliche vanno fatte su elementi tecnici e non sulle preferenze popolari. I numeri veri confermano la necessità della realizzazione dell’opera. Il tunnel del Frejus è vicino al collasso ha 150 anni. Passare dalla gomma al ferro è l’unico rimedio suggerito e cofinanziato dall’Europa. Rinunciarci significa prendersi una bella responsabilità. Ponti è un ...

Tav - Foietta : La Torino-Lione è non alta velocità - è una favola

Tav - Foietta : 'Non farla costerà fino a quattro miliardi' : Dai 2 ai 4 miliardi di euro . È quanto costerebbe all'Italia bloccare i lavori della Torino-Lione. Lo conferma a LaPresse Paolo Foietta , commissario straordinario di governo per l'opera targata Tav , ...

Tav - Foietta : "Chi vuole il dialogo non chiude al confronto" : ... "Le affermazioni della sindaca sulla chiusura dell'Osservatorio rispecchiano i modi di relazione della sua parte politica e confermano una dimostrata e manifesta incapacità a confrontarsi con chi ...

Tav - commissario Foietta : 'Peccato che il governo non ascolti' : "Onorerò fino in fondo il privilegio di essere commissario di governo. Lo devo all'istituzione e non certo al ministro" delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Lo afferma Paolo Foietta, presidente ...

Tav. Lunedì prossimo scade il mandato di Paolo Foietta : Ad evidenziare la dannosità del Governo grillino anche Paolo Foietta. “Onorerò fino in fondo il privilegio di essere commissario di

Tav : Foietta - traccheggio ipocrita : ANSA, - GENOVA, 26 NOV - Il commissario straordinario del governo per l'asse ferroviario Torino Lione Paolo Foietta, definisce "ipocrita" il "traccheggio" del Governo sulla tav e avverte che dal 2019 ...

Foietta ci spiega le fake news della Travaglio associati sulla Tav : Roma. Paolo Foietta, architetto, commissario straordinario del governo per la linea Torino-Lione, oramai da anni spera di avere un confronto televisivo con Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e fervente attivista per i diritti dei No Tav. “Ma il giornalista si è sempre rifiutato”, dice a

Tav - Foietta : via a gare appalto o ci sarà danno erariale : Torino, 14 nov., askanews, - Se a dicembre non partiranno 'le gare di appalto per la Torino-Lione si perdono 75 milioni di euro al mese di finanziamento europeo. Si configura un problema di danno ...