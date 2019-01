Tap : Emiliano - governo faccia decreto : ANSA, - LECCE, 21 GEN - "Basterebbe un decreto legge come quello che mi auguro faranno per evitare le trivellazioni in mare. Visto che non riescono a spostarlo questo gasdotto , che almeno questo ...

Trivelle - il Coordinamento del No : “Non andiamo a incontro con Costa”. Emiliano : “Cerino in mano a noi come su Tap e Ilva” : I No Triv rifiutano l’invito del ministro Sergio Costa dopo il via libera a tre nuove esplorazioni petrolifere nel mar Ionio e la conferma di quelle già ‘vistate’ in Emilia-Romagna. “Non veniamo”, dice Francesco Masi, portavoce pro tempore del Coordinamento nazionale No Triv. “Quando ci volete chiamare per questioni di merito – spiega all’Adnkronos rivolgendosi al governo – siamo sempre ...