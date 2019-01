Suppletive | vince il centrosinistra Crolla l' affluenza | al voto il 15 | 5%

Elezioni Suppletive a Cagliari - vince centrosinistra : "Ho appena chiamato Andrea Frailis, complimentandomi per la sua vittoria alle Elezioni suppletive. Anche se i dati non sono ancora definitivi, ad un'ora e mezza dalla chiusura delle urne il risultato appare gia' chiaro". Lo scrive su Facebbok il candidato del Movimento Cinquestelle Luca Caschili alle Elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari.