Supernatural 14X11: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

: Ho appena visto il video promo della 14x11 di #Supernatural damaged goods eD ESATTAMENTE COME SOPRAVVIVO FINO A VENERDÌ MISTERI DELLA FEDE - LokiOfAsgavrd : Ho appena visto il video promo della 14x11 di #Supernatural damaged goods eD ESATTAMENTE COME SOPRAVVIVO FINO A VENERDÌ MISTERI DELLA FEDE - LokiOfAsgavrd : Ho letto qualche anticipazione sulla 14x11 di Supernatural Ho: paura Sam: non fare cazzate Vi prego: uccidetemi -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Damaged Goods va in onda sulla The CW americana giovedì 24 gennaio 2019. Torna così la serie tv su angeli, demoni e sovrannaturale con Jensen Ackles e Jared Padalecki. Di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #Il decimo episodio della quattordicesima stagione disi intitola Damaged Goods, che tradotto significa letteralmente “Dei danneggiati”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Dean passa un po’ di tempo con Mary e Donna. Nick infine trova le risposte che stava cercando da tempo, mentre Sam si trova davanti a una scelta inimmaginabile.Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW giovedì 24 gennaio 2019. In Italia la puntata ...