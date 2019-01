Sui migranti falsi miti | non portano malattie Il rapporto dell' Oms

DIETRO LE QUINTE/ Merkel-Mattarella-Conte - prove di patto Sui migranti : In Libia qualcuno sta usando in modo strumentale il flusso dei migranti. Se ne sono accorti Mattarella e la Merkel. La via obbligata del governo

Sui migranti doppio attacco alla Francia da Di Maio e Di Battista : "In questo momento salverei le persone e le porterei a Marsiglia". Poco prima aveva stracciato in diretta - "è un facsimile", aveva precisato - una banconota di Cfa, oggi citatissima, trasversalmente, come "moneta del neocolonialismo francese". Alessandro Di Battista contiene la foga ma non parla a caso: quando Fabio Fazio gli domanda se non sia meglio aprire i porti italiani per evitare stragi in mare, l'ex deputato M5s punta dritto ...

Nuovo barcone alla deriva con 100 persone a bordo al largo della Libia. Salvini-Di Maio accusano Macron : ipocrita Sui migranti : In balia del mare, sospesi tra telefoni che squillano, ma nessuno risponde, e rimpalli di responsabilità. Negli occhi la strage di ieri nelle stesse acque di quel Mediterraneo che anche nel Nuovo anno si conferma il cimitero dei migranti. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti - sono in attesa d...

'Più persone partono - più persone muoiono' - Salvini Sui migranti - : Roma, 20 gen., askanews, - 'Mi sento colpevole di quello che sta accadendo? No, meno persone partono, meno persone muoiono, più persone partono, più persone muoiono'. Lo dice Matteo Salvini, parlando, ...

Libia - lo scontro finale e il ricatto Sui migranti : La resa dei conti a Tripoli è iniziata da tempo, ma ora sembra essere alla stretta finale. Un fantasma si aggira per la città: è il primo ministro, ormai solo sulla carta, Fayez al-Sarraj. E nella partita in corso tra signori della guerra, capi milizie e capi tribù, due sono le armi di ricatto utilizzate nei confronti degli attori esterni, ma estremamente interessati, che intendono esercitare un ruolo di primo piano ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio accusa Salvini Sui migranti : "Un giorno..." - a braccetto con le Ong : Scalda i motori, Fabio Fazio. Questa sera a Che tempo che fa ci sarà ospite Alessandro Di Battista ma intanto è il conduttore di Raiuno a sparare a zero contro Matteo Salvini, utilizzando il più triste e banale strumento: l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Leggi anche: "Se facessi come

Papa Sui migranti e sull'attacco in Colombia : "Due dolori nel cuore" - : Durante l'Angelus il Pontefice ha rivolto un pensiero alle persone che hanno perso la vita nel naufragio nel Mediterraneo e alle vittime degli attacchi terroristici a Bogotà: "Preghiamo per loro e ...

Di Maio : "Sui migranti lacrime di coccodrillo" : Sui morti in mare vedo "molte lacrime di coccodrillo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a una manifestazione del M5S ad Avezzano. Di Maio esprime il suo cordoglio "alle vittime ...

Sanremo - telefonata Baglioni-Salvini : pace fatta dopo la polemica Sui migranti : È pace fatta tra il direttore artistico del Festival di Sanremo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier e il cantante e conduttore della kermesse canora si sarebbero sentiti al ...

Sgarbi attacca il Papa Sui migranti : ‘E' un antileghista - li accolga a casa sua’ (VIDEO) : Siamo abituati alle apparizioni televisive in cui il celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi attacca ogni suoi interlocutore, da ministri alle istituzioni, dagli opinionisti ai giornalisti. Questa volta, però, Sgarbi si è superato e se l'è presa niente di meno che con Sua Santità Papa Francesco. ...Continua a leggere

Il crowdfunding per Oruba - doc Sui migranti italiani in Cile : ... in cui dodici studenti dell'Istituto Cavazzi partiranno per trascorrere due settimane a Capitan Pastene, per uno scambio interculturale promosso dalla Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo in ...

Papa Francesco - l'ultimo siluro contro Salvini Sui migranti : la frase peggio della Boldrini : Dal Vaticano arriva un nuovo colpo contro la linea di Matteo Salvini e del governo italiano in tema di immigrazione, con la pubblicazione del volume Luci sulle strade della speranza, una raccolta di lezioni magisterali di Papa Francesco sui migranti, rifugiati e tratta di esseri umani, pubblicata da