Suge J Knight | ' Sono in studio con Tupac | registriamo nuova musica'

Blastingnews

: TUPAC È VIVO, PAROLA DI SUGE J. KNIGHT! - edoardo_er : TUPAC È VIVO, PAROLA DI SUGE J. KNIGHT! - radioalcamo : Tupac, il figlio di Suge Knight torna a parlare del rapper: ‘È vivo e sta registrando nuova musica’… - rockolpoprock : Tupac, il figlio di Suge Knight torna a parlare del rapper: ‘È vivo e sta registrando nuova musica’… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Shakur è morto da oltre 22 anni, nonostante ciòin costante aumento le persone che in ogni angolo del globo manifestano a gran voce la convinzione che l'iconico rapper nato New York nel 1971, ma divenuto poi un simbolo del rap della costa opposta degli Stati Uniti, sia in realtà vivo e vegeto.Tra questi, da qualche tempo c'è anche, figlio del controverso e ben più celebre, attualmente detenuto in seguito ad una condanna per omicidio, che diera stato il manager....