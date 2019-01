su Salvini scatena i deputati pugliesi leghisti contro il consigliere Pd tacciandolo

La cena di Salvini con i renziani scatena polemiche - Di Battista lo attacca : torna in te : La Prima Repubblica è tornata? Forse sì, al colpo d'occhio della cena organizzata ieri a Roma dall'associazione Fino a prova contraria, e dedicata al tema di giustizia&economia, dato che si vedevano spalla a spalla, flûte di prosecco in mano, figure agli antipodi della scena italiana, quali il procuratore di Catanzaro Franco Gratteri e Flavio Briatore, un ex ...

Matteo Renzi difende Claudio Baglioni : “Salvini ha scatenato l’inferno - si è montato la testa” : Matteo Renzi difende Claudio Baglioni dai tweet di Salvini. Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha esposto le sue opinioni sulla questione migranti e si è detto favorevole allo sbarco di 49 persone in Italia, in mare in attesa del lasciapassare ufficiale, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival della Canzone Italiana. Claudio Baglioni ha ricordato il suo impegno volto all'accoglienza, l'associazione O'scià e ...

"Salviniani pecore beote". Il post di MamAfrica scatena gli insulti sul ministro : L'occasione per redigere il post contro Matteo Salvini è lo scatto che immortala il momento in cui, a Teramo, un vu cumprà viene allontanato dal ministro dell'Interno intento a scattare selfie con fan ed elettori. A redigerlo è la pagina Facebook "MamAfrica" lo scorso 6 gennaio. "In uno scatto di ieri - si legge - la sintesi perfetta del nostro Paese. Il povero con lo sguardo impaurito, il prepotente che lo schernisce e le pecore beote che ...

Salvini spacca l'Anci : scatena i suoi contro Decaro e punta alla presidenza - a ottobre la conta in assemblea congressuale : A più di 24 ore dall'inizio del braccio di ferro tra gran parte dei sindaci d'Italia e Matteo Salvini sul decreto sicurezza, interviene Giuseppe Conte. E' metà pomeriggio quando il premier lascia trapelare la propria disponibilità a incontrare l'Associazione dei comuni italiani. Mano tesa, a sorpresa. Perché la mossa del capo del governo stride con la linea dura scelta dal vicepremier leghista contro i sindaci "amici ...

Salvini influencer per caso scatena la campagna anti-Nutella : Milano. Non sarà la gaffe di Matteo Salvini a scoraggiare appassionati e golosi di Nutella. E quasi certamente finiranno in una bolla di sapone i tentativi di boicottaggio che da qualche giorno circolano su Twitter, dove alcune persone invitano i loro follower a non mangiare la crema alla nocciola p

Matteo Salvini mangia tortellini al ragù di salsiccia e scatena la rabbia degli emiliani : Salvini torna a far parlare di sé. Questa volta l'oggetto del contendere è una questione culinaria che accende gli animi dei buongustai e degli emiliani. Una polemica social, infatti, si è scatenata dopo che il vicepremier ha pubblicato su Facebook la foto con un bel piatto di tortellini, corredato dalla didascalia:Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di ...

Castelfranco - prete contro Salvini : ma l’omelia 'politica' scatena la polemica in chiesa : Ancora un prete contro Matteo Salvini, da tempo nel mirino di non pochi uomini di chiesa per le politiche di 'tolleranza zero' in materia di immigrazione e ordine pubblico. A criticare ferocemente il ministro dell’Interno, stavolta, è stato un parroco di Castelfranco Veneto, protagonista di un’omelia al vetriolo con passaggi espressamente indirizzati al Viminale e ai “populisti” al governo: per Don Claudio Miglioranza “odio e razzismo” diffusi ...