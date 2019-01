Studio italiano rivoluziona tecniche contro beta talassemia | taglia e cuci sul Dna per

La molecola della felicità per non essere maniaci : lo Studio italiano : ... Alessandro Usiello dell'Università della Campania e del Ceinge di Napoli e Chiara Mazzanti della Fondazione Pisana per la Scienza. Dell'equipe hanno fatto parte, inoltre, professionisti ...

Gli anelli di Saturno sono "giovanissimi" - Studio italiano risale al momento della loro comparsa : sono ancora molti i misteri che avvolgono Saturno, il sesto pianeta del Sistema solare, il secondo per grandezza dopo Giove. Uno di questi, relativo ai caratteristici anelli che abbelliscono il ...

Dare la 'sveglia' al sistema immunitario per sconfiggere il tumore. Secondo uno Studio italiano - è possibile : 'L'epigenetica è una scienza relativamente nuova, che si affianca alla genetica, che provoca cambiamenti a livelli del Dna non imputabili a modificazioni della sequenza dello stesso. Le mutazioni del ...

Un altro passo avanti contro il glioblastoma - questa volta grazie ad uno Studio italiano : Il glioblastoma è un tumore altamente vascolarizzato ma ancora con poche opzioni terapeutiche. Regorafenib è un farmaco che si somministra per via orale che agisce inibendo molte chinasi, proteine che controllano la formazione di nuovi vasi sanguigni e la crescita delle cellule tumorali. Un vasto studio italiano ha valutato l'efficacia e la sicurezza di questo farmaco nel trattamento del glioblastoma resistente. Il farmaco Regorafenib (Stivarga) ...

Surface Studio 2 - Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 disponibili al preordine sul mercato italiano : Tutta la nuova e aggiornata gamma Surface (ad eccezione degli headphones) presentata durante l’evento del 2 ottobre 2018 è ora disponibile al preordine sul mercato italiano, nello specifico, sul Microsoft Store e Amazon con spedizioni effettive fissate al 7 febbraio. Surface Laptop 2 Possono essere acquistate tutte le configurazioni hardware con 8 o 16GB di memoria RAM, fino a 2TB di archiviazione veloce SSD e un processore Intel Core ...

Drepanocitosi e sindrome toracica acuta : parte da Padova primo Studio italiano premiato a Londra : Comprendere le conseguenze della sindrome toracica acuta nei pazienti pediatrici con Drepanocitosi per poter prevenire episodi gravi e facilitare l’accesso alle cure nei centri di riferimento. parte da questo grande obiettivo il primo studio nazionale e multicentrico, condotto dal Gruppo Drepanocitosi della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova e coordinato dalle dott.sse Laura Sainati e Raffaella Colombatti, con il sostegno della ...

Calcio e vaccinazione – Lo Studio italiano sui professionisti italiani : “meno di un calciatore su due della Serie A contro l’influenza” : Il 44% dei giocatori di Serie A si vaccina contro l’influenza. Lo studio, 75% delle squadre della massima Serie organizza campagne di vaccinazione Nella pagella dei calciatori italiani professionisti in fatto di vaccinazione anti-influenza non figura un buon voto: meno di un calciatore su due della Seria A si vaccina contro l’influenza (44%) mentre per la Serie B si arriva al 35,7%. Solo in tre team della massima Serie la ...

Il trapianto di microbiota contro le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali : la conferma allo Studio italiano entro il 2021 : Negli ultimi anni è emersa la stretta correlazione tra la composizione della microflora intestinale e il diffondersi delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI). Diversi studi in tutto il mondo hanno dimostrato come pazienti affetti da MICI possiedono una microflora molto diversa rispetto a persone sane e che questa alterazione possa essere direttamente collegata allo sviluppo della malattia. Per questo motivo si è ipotizzato che ...