Stefania Crotti - trovata tanica di benzina nell'auto dell'ex amante del marito : Nega di aver bruciato il corpo della donna che ha ucciso, ma in auto le hanno trovato una tanica di benzina. Rischia così di aggravarsi ulteriormente la posizione di Chiara Alessandri , la 44enne ...

Chiara Alessandri ha ucciso Stefania Crotti per gelosia/ La sorella della vittima : "Aveva paura di lei" : Chiara Alessandri ha ucciso Stefania Crotti per gelosia, e spunta un supertestimone. La sorella della vittima: "Aveva paura di lei"

Quando è l’amante di lui ad uccidere la moglie [la terribile sorte di Stefania Crotti] : (Immagine Facebook) Con un gesto folle, colei che era stata l’amante, ha eliminato chi riteneva la responsabile dell’allontanamento dell’uomo di cui si era innamorata. Ha ucciso, violentemente, con un piano tremendo e crudele. Ha compiuto un atto che ha distrutto la vita alla vittima, a se stessa e a tutti i legami e gli affetti dei protagonisti della vicenda di Cronaca Nera consumatasi nel Bergamasco il 17 gennaio 2019. Che ...

Gorlago - omicidio donna carbonizzata : oggi l'autopsia di Stefania Crotti - Sky TG24 - : Per l'uccisione di Stefania Crotti, scomparsa nella Bergamasca e poi ritrovata carbonizzata, c'è la confessione dell'ex amante del marito. Intanto una badante che lavora nei pressi della casa dove è ...

Omicidio Crotti : una falsa festa a sorpresa - una rosa e un biglietto con scritto "ti amo" per uccidere Stefania : Una trappola, una rosa rossa e un biglietto con scritto "ti amo": così è iniziato il piano criminale ordito da Chiara Alessandri per compiere l'Omicidio di Stefania Crotti, ammazzata a martellate e data alle fiamme fra le sterpaglie di Erbusco, nel Bresciano. Chiara, 43enne originaria di Rho, sposata e separata, madre di tre figli, aveva attirato nella sua villetta di Gorlago (Bergamo) la sua "rivale in amore", ovvero la consorte ...

CHIARA ALESSANDRI : HO UCCISO IO Stefania CROTTI/ Contro l'amore-possesso - la ricetta di Ratzinger : Si è chiuso, per il momento, con una confessione il caso dell'omicidio di STEFANIA CROTTI. E' stata CHIARA ALESSANDRI e forse ha anche bruciato il corpo

Omicidio Stefania Crotti ultime notizie : la donna uccisa a martellate dall'amante del marito - Ultime Notizie Flash : Omicidio Stefania Crotti Ultime Notizie: la donna uccisa a martellate dall'amante del marito. Ecco cosa sarebbe successo

Bergamo - l'omicidio di Gorlago : Stefania Crotti ingannata con una rosa. Bendata all’incontro con Chiara : Chiara Alessandri, fermata per il delitto, ha convinto un amico ad aiutarla raccontandogli che voleva fare una sorpresa a una coppia di amici

Gorlago (Bergamo) : ritrovato il corpo bruciato di Stefania Crotti - di 42 anni : Un macabro omicidio è avvenuto a Gorlago, in Lombardia, giovedì 17 gennaio 2019. La donna uccisa era scomparsa improvvisamente giovedì pomeriggio e la sera stessa se ne parlava già in televisione, grazie all'appello sui social network, di suo marito Stefano Del Bello. Stefania Crotti, di 42 anni, è stata ritrovata bruciata in un campo di Erbusco, in provincia di Brescia. La donna abitava con la sua famiglia a Gorlago, in provincia di Bergamo e ...

Stefania Crotti - l'ex del marito : «L'ho uccisa - ma non bruciata». Finita a martellate : Si è trasformata in omicida nel giorno in cui, secondo quanto deciso dai giudici in fase di separazione, avrebbe dovuto tenere i suoi tre figli. «È vero, l'ho uccisa io, ma...

Stefania Crotti uccisa a martellate e poi bruciata - crolla l'ex amante del marito : Gli inquirenti che stanno indagando sul caso di Stefania Crotti hanno ormai chiarito quasi tutti gli aspetti del giallo. Drammatiche le modalità dell'omicidio che sono state rese note nel...

Stefania Crotti - l'ex amante del marito : «L'ho uccisa - ma non ho bruciato il corpo» : Abitavano a poche decine di metri di distanza, nella stessa via. Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, è la responsabile del delitto di Stefania Crotti, sporata, con...

Stefania Crotti - un biglietto e una rosa rossa per far scattare la trappola mortale : Una vera e propria trappola, quella in cui è caduta Stefania Crotti, la donna di 42 anni uccisa e rinvenuta carbonizzata a Erbusco, Brescia,. A confessare l'omicidio è stata l'ex amante del marito, la ...

Chiara Alessandri ha confessato di avere ucciso Stefania Crotti : Ha confessato Chiara Alessandri. La donna ha ammesso di aver ucciso Stefania Crotti, la donna trovata carbonizzata nelle campagne di