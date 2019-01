Spezia-Venezia 1-1 | il posticipo di Serie B si conclude in pareggio FOTO ...

Serie B - Spezia-Venezia : probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : LA SPEZIA - Partita non banale al Picco. Stasera, in Liguria, si affrontano Spezia e Venezia . Le aquile bianconere di Pasquale Marino vogliono i tre punti per continuare a stazionare ai piani alti ...