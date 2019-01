Sondaggi elettorali SWG | giù la Lega | crescono M5S | PD e Forza Italia

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 21 gennaio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 21 gennaio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...

Sondaggi elettorali Piepoli : europee - Lega al 31 - 5% - M5S al 28% : Sondaggi elettorali Piepoli: europee, Lega al 31,5%, M5S al 28% Il 78% degli italiani sarebbe favorevole ad un’Europa più unita sul versante economico. A sostenerlo è un Sondaggio Piepoli per La Stampa che ha analizzato le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee di maggio. Diversamente da un Sondaggio simile effettuato nei giorni scorsi da Bidimedia, Piepoli dà il Movimento 5 Stelle al 28%, ben al di sopra rispetto alla ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - pesante calo per Lega e M5S : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, pesante calo per Lega e M5S Lega e Movimento 5 Stelle registrano perdite consistenti nel Sondaggio Bidimedia per le elezioni europee 2019. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala, rispetto a tre settimane fa, dell’1,4% al 32,3% mentre i pentastellati dello 0,6% al 24,2%. Le discussioni sul reddito di cittadinanza e quota 100 tra i due alleati di governo hanno lasciato scorie politiche non ...

Ultimi Sondaggi elettorali : Lega guadagna sul M5S - trend al 20 gennaio : Ultimi sondaggi elettorali: Lega guadagna sul M5S, trend al 20 gennaio I sondaggi della settimana confermano un trend che si propone stabile da tempo. Stando alle rilevazioni degli istituti di sondaggi il partito preferito dagli italiani per ora è la Lega di Matteo Salvini. In maniera abbastanza chiara, tutti gli studi danno la stessa indicazione. Ultimi sondaggi, M5S dietro la Lega L’altro elemento inequivocabile in tutti i ...

Sondaggi elettorali Ipsos : 10 punti di distacco tra Lega e M5S : Sondaggi elettorali Ipsos: 10 punti di distacco tra Lega e M5S Sul Corriere della Sera la consueta rilevazione delle intenzioni di voto targata Ipsos. L’istituto di Nando Pagnoncelli certifica i rapporti di forza tra partiti diventati ormai evidenti considerando anche le analisi degli altri istituti. Lega sempre più primo partito; in appena un mese il Carroccio passa dal 32,9% al 35,8%. Nel frattempo, gli alleati di governo calano ...

Sondaggi elettorali pro Lega : il partito di Salvini sarebbe quasi al 36% : Sondaggi politici a gonfie vele per la Lega del vulcanico Matteo Salvini: secondo Nando Pagnoncelli al 18 gennaio il partito da lui guidato sarebbe arrivato a toccare la notevole percentuale di gradimento del 36% (35,8%) ad essere precisi. Gli intervistati hanno dichiarato di avere particolarmente apprezzato la linea Salviniana di chiusura totale per quanto concerne i flussi dei migranti (l'ormai famosa "chiusura dei porti") ed anche l'arresto ...

Sondaggi elettorali : Lega vicina al 36% - M5s scende al 25 - 4% : Le elezioni europee si avvicinano e i Sondaggi continuano a premiare la Lega: il partito di Matteo Salvini gode di un larghissimo consenso che lo porterebbe vicino al 36 percento delle preferenze. In calo il Movimento 5 stelle, che scende al 25,4 percento. Pd al 17,3 percento, Forza Italia al 7 percento.Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - giù Lega e PD - in recupero M5S e FI : Sondaggi elettorali EMG, giù Lega e PD, in recupero M5S e FI Sostanzialmente stabile la maggioranza di governo secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG. Tuttavia si tratta questa volta di una stabilità che scaturisce da un arretramento della Lega e da un progresso del Movimento 5 Stelle. Cosa che raramente si osserva. E invece si restringe il gap tra i due alleati di governo. Che passa dal 4,9% al 4%. Sono oscillazioni ...

Sondaggi elettorali Index : forze giallo verdi in calo : Sondaggi elettorali Index: forze giallo verdi in calo Piccolo calo per le forze giallo verdi al governo. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita. La Lega perde lo 0,1 e si attesta al 33% mentre il Movimento 5 Stelle cala dello 0,2 e scende sotto la soglia al 23,9%. In quasi un anno i pentastellati hanno perso nove punti percentuali di consenso tanto che ora il Pd è distante solo sei punti. Erano quattordici ...

Sondaggi elettorali Demopolis : bene Lega e PD - male il M5S : Sondaggi elettorali Demopolis: bene Lega e PD, male il M5S Lega su, Movimento 5 Stelle giù. Il nuovo anno comincia con il segno più per il Carroccio secondo l’ultimo Sondaggio condotto dall’istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Il Carroccio, rispetto alla rilevazione di dicembre, guadagna lo 0,2 e sale al 32%. I Cinque Stelle iniziano il 2019 come avevano finito il 2018: perdendo consensi. Questa volta i pentestallati perdono un ...

Sondaggi elettorali - Matteo Salvini ispira più fiducia. Di Maio solo al terzo posto - dopo Conte : Secondo due Sondaggi, Demopolis e Emg Acqua, la Lega si conferma primo partito nel Paese, con il M5S che rimane pressocché stabile. salgono invece le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,8% (+0,5% rispetto a una settimana fa), Fratelli d'Italia 4,4% (+0,3%). Peril 49% degli intervistati Matteo Salvini resta il leader politico che raccoglie più consensi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : giù la Lega - flessione per il M5S : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: giù la Lega, flessione per il M5S E’ la Lega a perdere più voti con l’inizio del nuovo anno, almeno secondo le intenzioni di voto registrate da Euromedia e Piepoli per Porta a Porta. Secondo i due istituti, il Carroccio, rispetto alla rilevazione di dicembre, perde tra lo 0,5 e il 2,7 attestandosi tra il 30,5% e il 31,2%. A compensare il calo della Lega ci sono gli alleati di centrodestra ...

Sondaggi politici elettorali : M5S in ribasso - italiani bocciano Governo in economia : SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano una discreta perdita da parte del Movimento 5 Stelle, che si allontana dalla vetta. I pentastellati si attestano al 25,2%, dopo aver perso l’1,1% rispetto alla scorsa settimana. Un deciso passo indietro per Luigi Di Maio, che si trova attualmente a sette lunghezze dalla Lega. Quest’ultima è stabile al 32,2% e non ha fatto segnare alcun cambiamento in confronto ...

Sondaggi elettorali - spunta il partito di Renzi e vale quanto Forza Italia : Un partito di Matteo Renzi, in caso di scissione dal Pd, varrebbe poco meno del 9%, esattamente quanto Forza Italia. È quanto emerge da un Sondaggio Winpoll che stima il valore di un'eventuale Forza politica guidata dall'ex presidente del Consiglio. Tra gli altri partiti, in calo le forze di governo: la Lega rimane prima, dietro perde colpi il M5s.Continua a leggere