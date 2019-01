Snowboard | Coppa del Mondo Mosca 2019 | programma | orari e tv Il calendario e i PSL da

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Laax 2019 : nell’Half Pipe si impongono James e Kim : Terza gara stagionale per quanto riguarda l’Half Pipe nella Coppa del Mondo di Snowboard: massimo circuito internazionale che si è spostato in Svizzera, in quel di Laax. Tra gli uomini arriva il secondo successo stagionale per quanto riguarda l’australiano Scotty James: l’oceanico è leader della classifica generale, 95,75 il suo miglior punteggio odierno. Seconda posizione per il giovanissimo giapponese Yuko Totsuka, ...

Snowboard – Coppa del Mondo - favolosa doppietta nel gigante parallelo : Coratti e Bagozza da sogno : Italia da sogno nella Coppa del Mondo di Snowboard, è doppietta nel gigante parallelo con la vittoria di Coratti ed il secondo posto di Bagozza L’impressione di una giornata trionfale si era avuta al mattino, quando l’Italia aveva piazzato sei atleti agli ottavi di finale. Che potesse concludersi con una magnifica doppietta, però, non era facilmente pronosticabile. Nel gigante parallelo della Coppa del Mondo di Snowboard, Rogla ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Rogla 2019 : torna il PGS - italiani a caccia del podio : Quarto appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, primo dell’anno nuovo con il gigante. Il massimo circuito internazionale si sposta in terra slovena, precisamente a Rogla, dove domani andranno in scena le gare al maschile e al femminile. L’Italia va a caccia di conferme nella specialità olimpica dopo aver dato spettacolo nelle due tappe di apertura nel Bel Paese tra Cortina e Carezza. È mancato ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard – Coppa del Mondo - Gennero fallisce la qualificazione in Svizzera : Lorenzo Gennero è 17esimo nella seconda batteria: la sua gara a Laax si ferma nelle qualificazioni Niente da fare per Lorenzo Gennero. Il giovane Snowboarder torinese, alla sua seconda presenza stagionale in Coppa del Mondo dopo quella di Copper Mountain, non riesce a superare le qualificazioni dell’halfpipe disputate a Laax, in Svizzera. L’azzurro ha chiuso al diciassettesimo posto la propria batteria con il punteggio di 22.50 ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo Kreischberg 2019 : Roisland e Onitsuka vincono nello Slopestyle - decimo Framarin : Giornata di finali per quanto riguarda la seconda gara stagionale nello Slopestyle per la Coppa del Mondo di Snowboard: atleti in scena a Kreischberg, in terra austriaca. In casa Italia c’è da sottolineare il risultato di Loris Framarin, alla terza gara in carriera nel massimo circuito, che ha centrato la finale, cogliendo così il miglior risultato: chiude decimo, con il punteggio di 35.85. A vincere è il norvegese Mons Roisland: la ...