Smog Vicenza | da domani torna il livello verde | blocco fino a Euro 1 benzina ed Euro 3

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Damartedì 22 gennaio gli4 diesel possonore a circolare aSecondo il bollettino pubblicato dall’Arpav sui livelli di allerta PM10, da, infatti, nel territorio comunaleil, in base a quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano.Pertanto, dal 22 gennaio e almenoal prossimo bollettino Arpav previsto per giovedì 24 gennaio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, non possono circolare i veicoli privati a0, 1 e diesel0, 1, 2, 3; i veicoli commerciali a0, 1 e diesel0, 1, 2, 3; i motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non ...