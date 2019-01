Slittino | Mondiali Winterberg 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : dieci gli azzurri convocati dal DT Zoggeler per l’appuntamento più importante della stagione : Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si terranno a Winterberg, in Germania, i Mondiali 2019 di Slittino, prima rassegna iridata in programma nella stagione degli sport invernali. La località tedesca ospiterà la manifestazione per la terza volta nella storia dopo esserne stata sede nel 1989 e nel 1991. Il direttore tecnico Armin Zoggeler ha comunicato l’elenco dei convocati per la spedizione azzurra che sarà composti dagli stessi dieci ...

Slittino – Mondiali di Winterberg - dieci gli azzurri convocati dal direttore tecnico Zöggeler : Fatta l’Italia per i Mondiali di Winterberg: Zöggeler convoca dieci atleti, la Nazionale è già in Germania, gare dal 25 al 27 gennaio Tutto pronto per il primo grande appuntamento stagionale con i Mondiali negli sport invernali. Ad aprire le danze di due mesi molto intensi sarà lo Slittino artificiale con Winterberg che dal 25 al 27 gennaio ospiterà la competizione per la terza volta nella storia. Nel 1989 la pista tedesca inaugurò ...

Slittino su pista naturale – Verso i Mondiali 2019 : le sensazioni dell’azzurro Pigneter : Pigneter guarda già ai Mondiali di Latzfons: le parole dell’azzurro in visto della rassegna iridata di febbraio A un mese dall’inizio dei Mondiali che si terranno dall’1 al 3 febbraio, gli atleti della Nazionale di Slittino naturale hanno provato nei giorni scorsi la pista “Lahnwiese”, a Latzfons. C’erano naturalmente i campioni in carica Alex Gruber e Greta Pinggera, così come Patrick Pigneter che ...