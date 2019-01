Sissy | la lettera choc dell’agente prima di morire | “Ho scoperto cose gravi sulle mie

fanpage

(Di lunedì 21 gennaio 2019) "Hogravemie colleghe", così scriveva alla direttrice della Giudecca, l'agenteTrovato Mazzadi rimanere vittima di un colpo di pistola mentre era in servizio. Come è emerso da numerose testimonianze,stava raccogliendo elementi per denunciare comportamenti illeciti del personale ai danni delle recluse. "dava voce alle ingiustizie - commenta una detenuta -ma ai suoi colleghi non andava bene".