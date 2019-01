Sequestro Silvia Romano | il capo della polizia | “È ancora in Kenya | ma la gente non ci

Rapimento Silvia Romano : non un'azione improvvisata ma un Sequestro pianificato nei dettagli : Volevano Silvia . Non una rapina sfociata in un Rapimento , non un attacco al vicino centro commerciale, non un'azione improvvisata ma un sequestro che sarebbe stato pianificato nei dettagli . Da chi, sebbene nuovi indizi portino la polizia locale ad indagare su criminali comuni magari pronti a vendere il proprio ostaggio ad Al Shabaab, non è ancora dato a sapere.Più passa il tempo più si delineano però i contorni del ...

Silvia - la volontaria rapita in Kenya - la pista islamista. Sequestro per soldi e fuga in Somalia. Ecco cosa non torna : Non si esclude che dietro al rapimento in Kenya di Silvia Costanza Romano ci siano gli Shabaab, movimento di ispirazione qaedista. Intelligence e diplomazia prevedono una trattativa non breve. L’ostaggio potrebbe essere stato passato ad altri gruppi