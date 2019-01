SCUOLA Riforma degli istituti professionali | il miracolo dei prof militanti

SCUOLA/ La riforma che manca a Bussetti per combattere l'abbandono : A SCUOLA è tempo di iscrizioni. Troppi ragazzi pagano il prezzo di scelte sbagliate. Due considerazioni, lato famiglie e lato scuole.

SCUOLA/ Falsa libertà & competenze - ecco il disastro di una riforma - in Francia - : La riforma che entra in vigore a settembre 2019 in Francia prevede un vero e proprio big-bang , nel male, dell'insegnamento superiore.

Pensioni - i tempi della SCUOLA non combaciano con quelli della riforma : Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia." e cosi, sempre Pacifico, conclude: "Noi però non ci ...

Pensioni - i tempi della SCUOLA non combaciano con quelli della riforma : Le notizie sull'anticipo Pensionistico in via di approvazione non sembrano essere tra le più rosee visto che uno degli esponenti maggiori del Ministero del Lavoro, il sottosegretario Claudio Durigon, ...

SCUOLA : sostegno disabili - arriva altra riforma con poche luci e molte ombre : Posticipare dal 1° gennaio prossimo al 1° settembre 2019 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, in modo da far approvare nel frattempo una riforma del sostegno: è questa l'intenzione ...

Riforma sostegno SCUOLA - notizie 4/12 : Miur - ecco cosa sta per cambiare : Novità per la Riforma di sostegno nella scuola: il DL 66/2017 (Governo Fedeli) affida il compito di richiedere le ore di sostegno al Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Ma le cose stanno per cambiare. Il Miur ha presentato all’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica una bozza di decreto che modifica questo DL. Secondo tale bozza, la decisione se riconoscere 6 o 12 ore di sostegno spetterà ad un gruppo di lavoro composto da ...