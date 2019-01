Sciopero scuola | docenti e personale ATA ' incrociano le braccia' sabato 26 gennaio

Sciopero scuola il prossimo 26 gennaio 2019 : La giornata di Sciopero indetta per sabato 26 gennaio è la prima di questo nuovo anno solare. Lo stato di agitazione è stato proclamato dal sindacato CONF.A.S.I per tutto il personale docente e ATA sia precario che di ruolo. In considerazione della proclamazione dello Sciopero il Miur ha pubblicato la nota n. 1045 del 14 gennaio 2019. E’il segretario del CONF.A.S.I Antonio Labate a spiegare i motivi del nuovo stato di agitazione che segue ...

Scuola - il 7 e l’8 gennaio Sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata : Il 7 e l’8 gennaio sono state proclamate due giornate di sciopero nazionale dei docenti e del personale Ata proclamato dal sindacato Saese. A darne notizia è il ministero dell’Istruzione in una nota. Le due giornate di mobilitazione riguardano tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario in servizio in Italia e nelle scuole e nelle istituzioni italiane all’estero. Lo sciopero è stato ...

Sciopero scuola 7 e 8 gennaio : protesta di docenti e personale ATA - lezioni a rischio : Le festività natalizie sono ormai agli sgoccioli e gli studenti si apprestano a far rientro a scuola. La ripresa delle lezioni è prevista per lunedì 7 gennaio 2019, ma a causa di uno Sciopero del personale docente e ATA, queste ultime potrebbero essere fortemente a rischio. La protesta, proclamata dall’associazione sindacale SAESE, andrà in scena anche nella giornata di martedì 8 gennaio 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del ...

Sciopero scuola del 10 dicembre : lezioni a rischio in tutta Italia : Un nuovo Sciopero della scuola è stato indetto per la giornata del 10 dicembre 2018 dal sindacato SAESE, a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Si tratta della seconda protesta in meno di due settimane nel mondo scolastico, dopo la mobilitazione del 30 novembre scorso. A causa della mobilitazione di insegnanti e Ata, le lezioni saranno a rischio in tutta Italia. A dare l'annuncio ufficiale dello Sciopero è stato il Miur (Ministero ...

