Sci alpino | Emanuele Buzzi verrà operato mercoledì 23 gennaio Stagione finita per

Sci alpino - intervento chirurgico per Buzzi il prossimo 23 gennaio : le ultime : Buzzi operato mercoledì 23 gennaio a Milano, confermati dalla Fis lo slalom maschile di Schladming e i Mondiali di Are Emanuele Buzzi sarà operato mercoledì 23 gennaio presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori della Commissione Medica Fisi per la riduzione della frattura al piatto tibiale della gamba destra, che lo sfortunato velocista sappadino si è procurato dopo avere tagliato il traguardo della discesa di Wengen conclusa al ...

Sci alpino - Roberta Melesi al primo podio in Coppa Europa : l’austriaca Gritsch vince il gigante di Zinal : Melesi al primo podio in Coppa Europa: è terza nel gigante femminile di Zinal, quinta Bertani. vince l’austriaca Gritsch Il gigante femminile di Zinal regala il primo podio della carriera a Roberta Melesi. La lecchese delle Fiamme Oro si è classificata al terzo posto nella gara vinta dall’austriaca Franziska Gritsch con il tempo di 2’21″10 davanti alla svedese Ylva Staalnacke di 68 centesimi, mentre Melesi ha ...

Sci alpino - Sofia Goggia si allena a Passo San Pellegrino : si avvicina il ‘nuovo’ debutto a Garmisch : Goggia prepara a Passo San Pellegrino il rientro di Garmisch. Le convocate per la tappa tedesca, prima chiamata per Elena Dolmen Continuano i passi di avvicinamento di Sofia Goggia verso il rientro agonistico. La campionessa olimpica di discesa femminile ha fatto da apripista oggi ad un supergigante Fis maschile disputato sull’Olympia delle Tofane di Cortina, successivamente si è trasferita a Passo San Pellegrino, dove martedì 22 e ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : l’austriaco Danklmaier vince la discesa a Kitzbuehel - quinto Florian Schieder : La Streif parla subito austriaco. Daniel Danklmaier ha vinto la discesa libera di Coppa Europa a Kitzbuehel, imponendosi con il tempo di 1’21”19 davanti agli svizzeri Nils Mani e Lars Roesti, staccati rispettivamente di 35 e 40 centesimi dal vincitore. Quarta posizione per il tedesco Christof Brander a 78 centesimi dalla vetta. Ottima quinta posizione per Florian Schieder, migliore degli azzurri e distante 82 centesimi da Danklmaier. ...

Sci alpino - le gare della settimana a Kitzbuehel e Garmisch. Programma - orari - tv e streaming : Ancora qualche giorno e sarà tutto pronto per uno dei fine settimana più belli di tutta la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Gli uomini, infatti, saranno impegnati a Kitbuzhel, tempo dello sci con la sua impareggiabile Streif, mentre le donne saranno a Garmisch, sulla temibile Kandahar. Vivremo due weekend di grandissimo spettacolo con tanti appuntamenti e spettacolo garantito. A Kitzbuhel vedremo il Programma consueto: supergigante il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Da Cortina a Garmisch-Partenkirchen. La velocità sarà ancora protagonista nel prossimo fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si tratta delle ultime prove veloci prima del Mondiale e soprattutto potrebbe davvero esserci il ritorno di Sofia Goggia, che sulle nevi tedesche spera di rientrare in gara in vista delle prove di Are. Di seguito il programma e gli orari delle gare di Garmisch, valide per la Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuehel 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Cari appassionati dello sci alpino, benvenuti alla settimana che ci condurrà fino alla Streif di Kitzbuhel, la pista più bella, difficile e famosa del Mondo. Saranno tre giorni di grande spettacolo sulle nevi austriache, con la Coppa del Mondo 2019 che proporrà un supergigante come antipasto nella giornata di venerdì, quindi sabato, come sempre, sarà la volta della discesa libera, per una giornata davvero imperdibile. Il programma si concluderà ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Italia un po’sottotono e senza podi tra Cortina e Wengen : E’ stata una tre giorni davvero ricca quella della Coppa del Mondo di sci alpino, con gli uomini impegnati a Wengen e le donne sull’Olimpia delle Tofane a Cortina. Un fine settimana senza podi per l’Italia, con qualche buon acuto, ma che nel complesso non ha soddisfatto. A Wengen si è cominciato il venerdì con la combinata, che ha visto un cambiamento nella sua classica struttura. Si è partiti con lo slalom e poi seconda ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Pagelle slalom Wengen e superG Cortina : Noel - è nata una stella. Shiffrin Regina. Italiani sottotono : Oggi si sono disputati lo slalom maschile di Wengen e il superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle dei protagonisti delle due gare e degli Italiani di punta. slalom Wengen: CLEMENT Noel: 10. Il 21enne francese si consacra: prima vittoria in carriera su una delle piste più impegnative al mondo, primo al termine della prima manche e glaciale nella seconda dove non ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2019 : la prima volta di Clement Noel. Feller e Hirscher beffati - 9° Gross : A Wengen si consacra la stella di Clement Noel. Il 21enne francese, già in testa al termine della prima manche, vince uno degli Slalom più impegnativi del circuito e conquista la prima affermazione in carriera in Coppa del Mondo beffando rispettivamente di 8 e 10 centesimi gli austriaci Manuel Feller e Marcel Hirscher. Che il classe 1997 transalpino fosse un fenomeno lo si era già intuito da tempo. Nella passata stagione aveva già mostrato degli ...

